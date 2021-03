Alexia Eram, poze de mii le like-uri în Paradis: "superbitate de femeie"

Alexia Eram e în vacanță în Maldive fără Mario Fresh, dar e mai frumoasă și mai sexy ca niciodată.

Frumoasa Alexia a plecat în Paradis alături de vloggerițele Laura Giurcanu și Sânziana Negru, dar și de alte două prietene, Lavinia Gogu și Adelina Toader. Toate și-au pus în bagaje mai multe costume de baie și au strălucit în fotografii perfecte.



Citește și

La pozele superbe, Alexia a avut parte de o mulțime de aprecieri și de comentarii laudative:



“superbitate de femeie”

“atât de frumoasă”

Comentarriul special a venit însă tot de la Andreea Esca. Aceasta a exclamat cu mândrie admirativă de mamă: “frumoasa mea”





Cu puțin timp înainte de a pleca, Alexia și-a anunțat fanii pe Instagram că tocmai și-a achiziționat primul apartament, la doar 21 de ani, apartament de care e foarte mândră. Pentru asta și-a folosit economiile din proiectele pe care le-a avut, un împrumut, dar a fost ajutată și de părinții ei.





VEZI MAI MULTE POZE SPECIALE ÎN GALERIA FOTO

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate, cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale doar pe voyo.ro

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA HOW TO TIKTOK:





FOTO: ALEXIA ERAM INSTAGRAM