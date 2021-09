Alexia Eram, ultimele retușuri în apartamentul cumpărat din banii ei: „Pot să vă arăt cum a ieșit baia”

Când îți cumperi prima ta casă e un moment de bucurie maximă. Dar când reușești să o amenajezi după bunul tău plac, ei bine, satisfacția e de două ori mai mare. Alexia Eram a terminat lucrările de renovare a apartamentului cumpărat, în mare parte, din banii ei.

La cei 21 de ani ai ei, Alexia Eram și-a împlinit un vis: acela de a se muta la casa ei și, cel mai important, de a-și finanța aproape integral acest vis. Fiica Andreei Esca este recunoscătoare pentru că a investit inteligent în casa visurilor ei.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, spunea Alexia Eram într-un clip Storia.ro postat pe YouTube.

Vloggerița, care s-a mutat de două luni în apartamentul ei, le-a arătat admiratorilor ei virtuali cum a fost amenajată ultima cameră care nu a fost dezvăluită până acum.

„În sfarșit pot să vă arăt cum a ieșit baia”, a scris Alexia Eram pe Instagram.

În amenajarea apartamentului ei, Alexia Eram a mizat pe roz, culoarea ei preferată, și pe sfaturile utile venite din partea tatălui.

Dressingul ocupă un loc central în apartamentul ei. Pentru a-l amenaja, a renunțat la un dormitor, iar spațiul rămas liber l-a folosit pentru a-și extinde zona cu articole vestimentare. Cam așa arată „paradisul” Alexiei Eram.

Unul dintre locurile sale preferate din casă este terasa, care a fost transformată în spațiu de socializare și loc de luat masa cu prietenii. Apartamentul Alexiei Eram se află în centrul Bucureștiului, are două dormitoare și un living și e dispus pe două etaje.

