Alina Eremia a cântat imnul Romaniei la finala Campionatului European De Înot pentru Juniori

După un an plin de momente importante pentru artistă, în care a lansat o serie de piano session ce invita fanii să-i descopere latura sensibilă, dar și o colaborare cu Connect-R care a ajuns în topurile clasamentelor digitale, Alina a reușit să marcheze încă un moment cheie în cariera sa, interpretând imnul României la finala Campionatului European De Înot pentru Juniori.

Cei mai buni înotători juniori ai Europei au concurat în premieră în România, în competiția găzduită la Complexul Olimpic de Natație Otopeni, săptămâna trecută (5-10 iulie 2022). Punctul culminant al săptămânii a fost reprezentat de David Popovici, care a câștigat duminică cea dea patra medalie de aur la doar 17 ani. Victoria sa a fost urmată la scurt timp de către un moment emoționant sustinut de Alina Eremia, unde artista a cântat “Deșteaptă-te Române”.

"Astăzi am cântat Imnul României la finala Campionatului European de Înot pentru juniori. A fost cel mai copleșitor moment din carieră. Încă am pulsul crescut în timp ce scriu. De când mi s-a propus să interpretez imnul și până astăzi, am trecut printr-un roller coaster de stări, s-au instalat emoțiile care se intensificau în fiecare zi. Mulțumesc pentru invitație, este un motiv de mândrie pentru mine. Am asistat la tot spectacolul și am avut un gol în stomac de câte ori auzeam numele României. În primul rând , felicitări sportivilor pentru perfomanțele incredibile și, nu în ultimul rând, felicitări echipei din spate care a organizat totul, a fost impecabil." a declarat Alina.





Delegaţia României a câştigat până acum şapte medalii la CE de înot pentru juniori de la Otopeni: cinci de aur - ştafeta masculină 4x100 m liber (David Popovici, Vlad Stancu, Ştefan Cozma şi Patrick Sebastian Dinu), David Popovici la 200 m liber, 50 m liber și 100 m liber, Vlad Ştefan Stancu la 1.500 m liber şi două de argint - ştafeta mixtă de 4x100 m liber (David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea şi Rebecca Aimee Diaconescu), Bianca Costea la 50 m liber.

Alina Eremia este una din cele mai iubite artiste din România, dar și unul din cele mai mari proiecte muzicale, având o serie impresionantă de no.1 pe radio și peste 500M views pe YouTube. Hit-uri precum „Noi” sau „Dependența mea” sunt incluse pe albumul DEJA VU, premiat cu “Best Album” la The Artist Awards 2021. De curând, Alina a fost aleasă să facă parte din juriul primului talent & reality show produs de HBO Europa numit ONE TRUE SINGER.