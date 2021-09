Alina Eremia, confirmată cu Covid-19. Cum se simte artista și ce mesaj le-a transmis fanilor

Alina Eremia a anunțat prin intermediul contului de Instagram că a fost confirmată cu Covid-19. Din fericire, artista, care s-a autoizolat de câteva zile, se simte bine și are o formă ușoară a bolii.

Cântăreața le-a spus fanilor în ultimele două săptămâni a fost chinuită de o bronșită și avea deja sistemul imunitar slăbit.

„Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv, în urma unui test de rutină pe care îl fac săptămânal. Aveam o bronșită care îmi dădea bătai de cap de două săptămâni, așa ca pe fond de oboseală acumulată în ultima perioadă și având sistemul imunitar slăbit, am fost predispusă să iau virusul”, a scris cântăreața.



Alina Eremia și-a liniștit fanii și i-a sfătuit să fie precauți și să aibă grijă de sănătatea lor.

“Sunt deja în autoizolare de câteva zile. Starea mea de sănătate e bună. Din fericire, am o formă ușoară. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră”, a conchis cântăreața.

Nu doar fanii i-au transmis mesaje de încurajare, ci și colegii de breaslă. Printre ei se numără Andrei Ștefănescu, Smiley, Adda, Roxen sau Minelli.

