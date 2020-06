Alina Pușcaș, primul mesaj după ce a anunțat că are coronavirus! Ce a transmis din spital

Luna iunie este una foarte grea pentru showbiz-ul românesc, după ultimele informații care au apărut în presă: Marcel Pavel a făcut coronavirus și a intrat în contact cu mai multe vedete, existând mai multe celebrități care au fost testate pozitiv cu COVID-19.

Potrivit presei mondene din țara noastră, după Marcel Pavel, care a afirmat public că are coroanvirus, au mai fost infectați cu COVID-19 și Ozana Barabancea, Adriana Trandafir și Andrei Ștefănescu, însă doar ultimul dintre aceștia a mai oferit un mesaj prin care confirmă boala.

Din păcate, în urmă cu puțin timp o nouă vedetă a dezvăluit că are coronavirus, după ce în urmă cu aproximativ două săptămâni a intrat în contact cu toate vedetele enumerate mai sus. Alina Pușcaș a vorbit cu jurnaliștii de la Elle, oferind direct de pe patul de spital și prima reacție după ce a fost infectată cu COVID-19.

„Sunt în Spitalul Militar Mobil din incinta Ana Aslan. Trebuie să recunosc că sunt foarte fericită că am venit aici și nu m-am dus în altă parte, chiar dacă dragii mei colegi, o parte din ei, cei care sunt confirmați cu acest nemilos virus, sunt la Matei Balș. Eu am preferat să vin aici. De ce credeți? Eu sunt într-un cort militar foarte comod, nimic de zis, la 3 metri de ușa cortului, unde se vede pădurea, ciripesc păsărelele, este liniște, este frumos, sunt optimistă. După cum se vede, sunt și eu pozitivă ca atitudine, nu numai ca rezultat. Țin să fac această declarație pentru că este prima declarație pe care eu o voi lansa, pentru că da, trebuie să recunosc, am făcut testul ieri și am fost confirmată: sunt pozitivă. Sunt pozitivă cu acest nemilos COVID-19 care, se pare, a fost cu mine foarte simpatic, pentru că nu mi-a oferit nici măcar un symptom. Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. M-am simțit perfect”, a spus Alina Pușcaș.

