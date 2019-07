Alina Pușcău, femeia care a refuzat să facă copii cu Vin Diesel, adevărul despre bărbații din viața ei 

De la începutul anului, Alina Pușcău locuiește în România, la București, unde spune că îi place de minune! De ce a decis să dea America pe țara ei, pentru o perioadă, ce urmează să facă și mai ales, dacă este singură sau într-o relație și ce așteptări are de la bărbatul din viața ei…ne spune, pentru ProTv.Ro, Alina Pușcău, românca cu care celebrul Vin Diesel a avut o relație.

Alina, știam că locuiești în America. Ai revenit în țară, te-ai mutat la noi?

Da, o perioadă, pentru că am fost plecată de la 14 ani și aveam dorul de familie, am vrut să mă întorc, să fiu puțin cu mama, pentru că mama e singură acum, cu cățelușul meu și am vrut să fiu cu ea. Simt că mă suna, că vroia să fie lângă mine…



Și acum stai în București?

Da, am un apartament aici, l-am cumpărat acum 15 ani și am vrut să-l fac și să mă mut în el, să mă simt ca acasă.



Urmează să te mai duci în Statele Unite?

Da, cred că în vară o să mă mut la New York! Am Green card și vreau să-mi iau cetățenia.



Există noi proiecte pe plan cinematografic?

Sunt niște proiecte dar nu pot să vorbesc despre ele. Prefer să le vadă lumea atunci când apar, cred că e mai misterios așa. Sunt niște proiecte foarte interesante. Acum sunt în România și mă bucur de oportunitatea asta pentru că tocmai ce am apărut pe coperta revistei A List a Andreei Esca.



Ce îți place cel mai mult în România?

Mâncarea, oamenii, țara, cum mă simt, este un vibe foarte puternic. Acum, de când m-am întors, din ianuarie, parcă mă simt liniștită aici, am liniștea sufletească.

Apropo de mâncare, ce fel de mâncare îți place de la noi?

De toate! Carne mănânc “posher”, dar mănânc de toate, nu mai țin cont de dietă!

Cred că nu ai avut niciodată probleme cu greutatea…

Ba da, am avut! Nu știu, acum probabil și vârstă și mediul, totul se schimbă și acum “I enjoy my life”, mănânc orice.

Ești adepta sportului?

Fac niște exerciții permanente în casă, dacă nu pot să mă duc la sală.

Cum îți place să te întreții, ce preferințe ai?

Nu aplic foarte mult machiaj, cred că este și gena și în toți anii ăștia am mâncat foarte sănătos, am avut grijă de mine, nu beau, nu fumez și cred că contează. Mama mea nu își arată vârstă niciodată. Cred că secretul frumuseții este să fii fericită. Să fii fericită, să ai grijă de tine, să te iubești pe tine, să ai o viață liniștită. Cred că asta este cel mai important.

Tu ești acum fericită? Ai o relație?

Nu, nu sunt într-o relație. Am ieșit dintr-o relație de doi ani de zile, a trebuit să mă căsătoresc cu persoana respectivă, dar nu a mers și am luat-o pe drumurile noastre.

Alina a avut o relație cu starul de cinema Vin Diesel, care voia să o ia de nevastă și să-i facă niște copii.



„Ne-am întâlnit la Paris la o cină organizată de prietenii noștri. Am devenit foarte buni prieteni. Eu aveam 17 ani atunci. După câțiva ani m-am mutat la Los Angeles și am avut o relațiecu el, care a durat doi ani. Era o relație serioasă, dar eu eram concentrată pe cariera mea. El voia să aibă familie, copii, eu aveam 23 de ani și nu mă gândeam să mă căsătoresc și să fac copii. Mi-a spus de la început că vrea copii”, citează Perfecte.ro

Este vreun model de bărbat care îți place? Cum ar trebui să arate viitorul tău partener?

Pentru mine nu contează foarte mult look-ul, ci caracterul, să te facă să te simți bine, să râzi tot timpul, să zâmbești, asta contează cel mai mult pentru că celelalte vin și pleacă. Nu există partenerul ideal, depinde de conexiunea pe care o ai cu persoana respectivă cu care te întâlnești. Totul vine dinăuntru. Trebuie să aibă ceva… Până acum m-a atras caracterul bărbaților din viața mea. Îmi place să am un partener cu care să pot să fac orice, să creăm împreună, să fim prieteni. Eu așa încep relația mea, să fim prieteni!



Te vezi căsătorită și cu copii peste câțiva ani?

Mai mult decât pasiune, căsătoria este o mare carieră. Cred că anul ăsta mă căsătoresc și o să am copii! Așa gândesc și mi-am propus (râde) .



Ce ți-ai dori, fetiță sau băiat?

Nu contează, fată, băiat, important e să fie un copil sănătos.