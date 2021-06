Alina Vidican se mărită cu Claude Senhoreti. Cei doi au stabilit data nunții: “Va fi minunat!”

La 5 ani de la divorțul de Cristian Borcea, Alina Vidican e pregătită să îmbrace din nou rochia albă de mireasă. Fosta soție a lui Borcea și-a găsit fericirea în SUA, în brațele lui Claude Senhoreti, un milionar brazilian.

Citește și Raluca Pastramă, prima reacție după ce Pepe a fost fotografiat când se săruta cu o altă femeie

Cei doi s-au logodit în 26 aprilie, după o relație de patru ani, iar vara asta fac nunta peste Ocean. Alina Vidican și Claude au fost destul de discreți cu relația lor, până când mama blondinei a postat o fotografie alături de cei doi pe contul de socializare.

Claude Senhoreti este de origine braziliană, dar locuiește în Statele Unite, acolo unde se ocupă de numeroase afaceri care au legătură cu autoturismele. Este CEO și proprietarul companiei Sienna Motors și participă la numeroase curse de mașini.

Logodnicul Alinei este topit după blondina, iar pe contul de Facebook postează des fotografii de cuplu și declarații de dragoste.

Claude Senhoreti a dezvăluit că nunta lor va avea loc în august. “Ne vom căsători foarte curând și suntem foarte încântați! 26 august, anul acesta! Alina se ocupă cu o companie de organizare de nunți de tot ce este nevoie și sunt sigur că va fi minunat. Luna de miere va fi hotărâtă în curând, nunta este la mijlocul sezonului de curse, așa că poate fi chiar pe pistă. Glumesc cu asta, că dacă cer așa ceva că mă va ucide”, a mărturisit Claude într-un interviu pentru Fanatik.ro.

Milionarul a mai spus că pasiunea pentru mașini i-a adus împreună și că cei doi au foarte multe lucruri în comun.

“Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea. Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”, a mai spus Claude, potrivit sursei citate mai sus.

Fotografii: Facebook

Pe VOYO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe VOYO!

Vezi și VIDEO: Prințul Harry vrea pace cu Regina!