Alyssa Milano le-a arătat fanilor cum îi cade părul, după ce a fost infectată cu Covid-19

Actrița de 47 de ani a postat un video pe Twitter în care își pieptăna părul după duș, arătându-le fanilor cum îi cade părul din cauza infectării cu Covid-19.

Aceasta a început video-ul zicând "Salutare tuturor, vreau să vă arăt cât de mult păr pierd din cauza infectării cu COVID-19". Oamenii care au avut simptome de COVID pe perioade îndelungate susțin că pierderea părului este un efect secundar al virusului, potrivit ultimelor studii.

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV