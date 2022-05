Amber Heard, dezvăluire-șoc la tribunal: a povestit cum Johnny Depp a abuzat-o cu o sticlă de vodcă

Amber Heard continuă seria dezvăluirilor șocante despre fostul soț, Johnny Depp, cu care se judecă în instanță pentru abuz emoțional și fizic. Actrița a făcut o nouă mărturisire, în fața judecătorului, care cutremurat întreaga asistență.

Amber Heard și-a amintit un episod terifiant din martie 2015, când se afla cu Johnny Depp în Australia. Actrița, care a fost dată în judecată de fostul soț pentru defăimare, e decisă să spună totul pentru a-și susține cauza.

În a doua zi de audieri, Amber Heard le-a povestit celor prezenți cum s-a certat cu Johnny Depp în camera de hotel din cauză că el tocmai se drogase.

„A luat o mână de pastile, fie opt, fie zece pastile de MDMA (Ecstasy – n. red.)”, a spus actrița, care a fost izbită de zid, cu mâna în gât, atunci când a protestat.

Ulterior, spune actrița, Johnny Depp a băut atât de mult alcool, încât s-a năspustit asupra lui pentru a-i smulge sticla din mâini. A izbit-o de podea și a spart-o, lucru care l-a înfuriat pe actor, care a început să arunce cu sticle după ea.

„N-am fost niciodată mai speriată ca atunci”, a spus actrița, mărturisind că s-a trezit cu Depp deasupra ei, cu o sticlă de vodcă în mână.

„Nu puteam să respir, nu puteam trece de el, nu puteam să mă ridic. Nu știu ce s-a întâmplat după aceea. Puteam să simt această presiune asupra osului pubian. Nu voiam să mă mișc pentru că nu știam dacă sticla pe care o avea în mine era spartă. Nu puteam să o simt, nu simțeam durere”, a mărturisit actrița, adăugând că se ruga ca sticla să nu fie spartă.

Vezi VIDEO mai jos!

WATCH: Heard testifies Depp penetrated her with a bottle. "I felt this pressure, I felt this pressure on my public bone," she says while crying.#JohnnyDepp #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/PHsNPhNJYA