Amber Heard, în lacrimi în sala de judecată: “Am râs de tatuajul lui și m-a plesnit peste față”

Procesul dintre Amber Heard și Johnny Depp continuă cu noi dezvăluiri. De data aceasta, actrița este cea care a stat în fața juraților. Sub jurământ, fosta nevasta a lui Johnny Depp a vorbit despre violențele la care a fost supusă și despre cum i s-a schimbat viața în urma mariajului cu starul din “Pirații din Caraibe”.

Amber Heard a izbucnit în lacrimi în sala de judecată. Actrița de 36 de ani și-a amintit când au început violențele în cuplu. Elaine Bredehoft, avocatul actriței, i-a cerut să vorbească despre momentul în care Johnny Depp a lovit-o pentru prima oară.

Blonda a spus că nu va uita niciodată acel moment, pentru că „mi-a schimbat viața”.

Prima palmă dată din cauza unui tatuaj

Amber și-a amintit că ea și Depp aveau o conversație normală pe canapea la începutul relației lor, când ea l-a întrebat despre tatuajul de pe brațul lui, care era „greu de citit”. Când el i-a explicat ce înseamnă, ea a râs, ceea ce l-a scos din minți pe Depp.

"A fost atât de simplu. Am râs pentru că am crezut că glumește. Și m-a plesnit peste față", a spus Heard. "Am râs pentru că nu știam ce altceva să fac. M-am gândit: Asta trebuie să fie o glumă. Nu știam ce se întâmplă. M-am uitat la el, râzând încă, crezând că va începe și el să râdă să-mi spună că este o glumă. Dar nu a făcut-o.", și-a amintit Amber cu lacrimi în ochi, potrivit People.

Tatuajul la care face referire Amber este cel pe care Johnny l-a făcut inițial pentru o fostă iubită, Winona Rider. El și-a tatuat "Winona forever" (Winona pentru totdeauna). După ce s-a despărțit de Winona, actorul și-a îndepărtat două litere și a rămas cu “Wino Forever”.

Reacția lui Johnny Depp la acuzațiile lui Amber Heard

Johnny Depp a mărturisit că incidentul "nu s-a întâmplat” și a adăugat: "Nu am lovit-o niciodată pe doamna Heard. Nu am lovit o femeie în viața mea”. Procesul dintre cei doi actori continuă. Actorul este cel care a dat-o în judecată pe fosta nevastă pentru defăimare și cere daune de 50 de milioane de dolari.

Fotografii: Getty Images / capturi Youtube