Amna: " Fiul meu a fugit în pădure și efectiv am făcut atac de panică"

Deși a trecut prin multe în viață, inclusiv printr-un divorț, clipe cu adevărat complicate pentru Amna au fost cele în care...nu și-a mai găsit fiul.

Cu sincertate, aceasta a dezvăluit într-un interviu pentru ego.ro despre aceste clipe de groază, în care a făcut atac de panică:

„Al meu a fugit în pădure, de curând asta, și efectiv am făcut un atac de panică pentru că nu îl mai găseam. Îl căutam eu și încă șapte mămici și nouă copii. El s-a dus să descopere o comoară, a vrut să fie cel mai curajos dintre copii și în momentul în care m-am întors 10 secunde, a luat-o la fugă în pădure. M-am stăpânit foarte tare să nu fac foarte urât, dar am plâns în hohote. L-am pedepsit, l-am trimis în mașină și i-am zis că plecăm acasă, iar acasă i-am explicat riscurile care sunt atunci când te pierzi de părinți. Până atunci nu îi spusesem toate astea, am încercat să nu-l sperii cu tot felul de povești că este furat sau cum ne explicau bunicii noștri că dacă nu suntem cuminți, ne bagă în sac. I-am explicat că în pădure îl poate fura cineva, îl poate mânca un animal, poate să rămână rătăcit acolo, să putrezească de foame și de frig. Când am revenit în parc, lângă pădure, în același loc, i-am zis că acum știe riscurile, poate să se ducă în pădure să-și caute comoara. Nu s-a mai dus nicăieri.”

Amna și tatăl copilului ei au divorțat în 2019, după un mariaj de 9 ani și o relație de 12, însă au rămas în relații bune de dragul fiului lor, David.