Anamaria Prodan a răbufnit pe Instagram: „Cine îmi dă mie ultimatum?”

Scandalul provocat de presupusul divorț al lui Laurențiu Reghecampf de Anamaria Prodan pare că este interminabil.

Presa tabloidă vine în fiecare zi cu noi dezvăluiri despre așa-zisa despărțire a celor doi, însă Anamaria Prodan neagă vehement de fiecare dată informațiile care apar „pe surse”.

În urmă cu doar câteva ore, sexy-impresara nu a mai rezistat și a răbufnit, după ce a văzut un titlu pe internet: „Laurențiu Reghecampf și-a pregătit terenul! Suma fabuloasă la care renunță pentru a se despărți de Anamaria Prodan”.

„Hai mă, cine își bate joc așa rău de voi? Cine îmi dă mie ultimatum? Cine îmi face mie „împărțeli”? „Domnilor” jurnaliști, ne facem si noi meseria? Sau inventăm știri venite din „surse de la prieteni de familie”? Șefii sau patronii publicațiilor nu văd ce penibile sunt știrile? Păi așa mă cunoașteti voi? Să-mi împartă cineva averea? Oricine este el? Dragilor, m-am distrat până acum cu știrile astea! Dar ghinion… nu-s adevărate. Să simplificăm zic: vobiți cu soțul meu Reghecampf, vedeți dacă vă confirmă „împărțeala”, întrebați-l cine face „împărțeala”, întrebați dacă are amante, întrebați-l pe soțul meu Reghecampf dacă iese sau are legături cu prostituate din Dubai, din Romania, din America. Întrebați-l pe soțul meu dacă a plănuit divorțuri, întrebați-l pe soțul meu Reghecampf dacă își înjură familia sau o vorbește „oribil“ in oraș, întrebați-l pe soțul meu Reghecampf dacă „a furat” banii copiilor ca să achiziționeze case, multe mașini, bijuterii, tot ce ați aberat, business-uri prostituatelor, întrebați-l pe soțul meu Reghecampf dacă familia noastră a rămas pe drumuri, săracă, datorită transferurilor făcute din conturile familiei către prostituate. Ce ați mai scris, ia să vedem? Deci să vă ajut puțin eu - divorț plănuit… păi de ce intrăm în biserică să sărbătorim 15 ani de căsnicie? Ia să-mi răspundeți! Avere transferată prostituatelor - păi eu murisem? Repet! Eu murisem și Reghecampf era un golan să-și lase familia pe drumuri? Păi nu scrieți că împarte milioane fetelor? Copiilor? Cum facem? Avem sau nu avem bani? I-a împărțit Reghecampf între prostituate? Aud că Raiciu primește bani să-și deschidă business, zeci de mii, Corina Gură de Aur primește 3 case, bani, etc. de la Reghecampf. Așa. Eu unde eram? Chiar așa? Reghecampf a ajuns bătaia de joc a României? Îi asociați numele lângă femei de acest nivel? Păi Reghecampf, la nivelul lui, o plătește pe Corina Gură de Aur? Pe Raiciu? Păi eu am întrebat în oraș cine-s fetele și m-am uitat pe net… Mama mea. Cum să-i asociați numele soțului meu cu asemenea nume și fapte! Cum facem?”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram, deranjată de cele apărute în presă.

Apoi, ea a revenit cu un nou mesaj prin care îi amenința pe toți cei care inventează știri despre familia ei, afirmând că îi va da în judecată pe aceștia, dacă nu încetează cu astfel de materiale denigratoare: „Acționăm în judecată? Sau terminați cu nenorocirile? Copiii mei de vis merită așa ceva? Eu merit după atâția ani așa ceva? Cât să vă las? Rușine aveți? Hai să închidem gunoaiele acestea de știri! Am să vă spun ceva și am închis! Dacă cineva își permitea sa facă așa ceva copiilor mei, să atenteze la averea lor, să-și bată joc de imaginea lor, de numele lor, de demnitatea si mândria lor sau a mea, de munca cumplit de grea a noastră, oricine este și oricum îl cheamă, orice prieteni „sus puși”, sub jurământ vă spun că se vor ruga secundă de secundă la Dumnezeu să-i ia repede la el să nu mă uit către ei eu! Pentru că nu ating pe nimeni. Doar mă uit, mă rog la Dumnezeu și atât. Finalul îl vedem împreună, pentru că orice l-am rugat pe Dumnezeu, mi-a făcut dreptate! Luați mâinile de pe Reghecampf și de pe familia mea, căci se va alege praful de cine ne face rău! Asta e pedeapsa lui Dumnezeu când mă rog eu!”.

foto: Instagram Anamaria Prodan

Vezi și: Cum te răcorești vara asta prin metode necostisitoare