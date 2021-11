Anamaria Prodan, atac dur la adresa lui Reghecampf, după ce el a apărut la braț cu amanta în București

În prima parte a lunii octombrie, Laurențiu Reghecampf făcea un anunț care pe unii îi surprindea, în timp ce alții se așteptau la acest lucru: antrenorul a decis să divorțeze de Anamaria Prodan.

După anunțul acestuia, presa tabloidă a dezvăluit că el are o amantă care este graviă, iar din acel moment totul a căpătat o altă turnură. Dacă, până la apariția în presă a acelei informații, Anamaria Prodan spunea în continuare că Laurențiu Reghecampf este soarele ei și al familiei lor, de atunci ea și-a schimbat discursul și a început să îl atace pec el care în acte încă îi este soț.

Zilele trecute, în scandalul divorțului s-a derulat un nou episod: Laurențiu Reghecampf a fost fotografiat de paparazzi de la Cancan în timp ce se plimba cu amanta lui prin București. Iar Anamaria Prodan „a luat foc”!

„Un om, un tată, un bărbat care nu merită respectul nimănui. Pentru noi, el a murit de multă vreme. Am mai spus! Am încercat să-l trezim. V-am spus că este compromis definitiv. Acesta este doar începutul degradării lui. Urmăriți traseul si îmi veţi da dreptate. Mă rog să nu-l mai vadă băiatul meu, căci abia reușim să ascundem mizeria lui! Serios. Chiar m-am săturat de mizeria lui Reghecampf. De astăzi gata! Am închis forever subiectul «gâsca păcălită de, să zicem drăguț, vulpe». Îi urez baftă în acest cumplit declin. Sper la bătrânețe să primească un pahar de apă. Noi am mers mai departe, cum a spus băiețelul meu superb Laurentiu jr, considerând că tati s-a rătăcit și încă nimeni nu îl găsește. Este deja o pedeapsă foarte mare pentru Laurențiu, este o cruce pe care nimeni nu știe dacă o mai poate duce. Adevărul este că toți greșim în viață, dar încercăm să reparăm, să nu ne afundăm mai tare în greșeală. Sper ca soțul meu să nu rămână Motanul Încălțat, căci încet-încet ți se comandă și cât aer să tragi în piept și câți bani ai voie să cheltuiești. Începi să execuți ordine, începi să faci rău familiei, copiilor, faci familia de râs, te faci de râs după o viață de muncă”, ar fi spus Anamaria Prodan la Realitatea Sportivă, potrivit jurnaliștilor de la Digi Sport.

