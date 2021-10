Anamaria Prodan, cu fiul ei și al lui Reghe la lansarea cărților sale: „Nu plânge, Bebe! Noi nu plângem decât acasă

Anamaria Prodan a lansat două volume autobiografice și unul dedicat mamei sale, în acest weekend, într-un mall din Capitală. La eveniment a fost și fiul ei și al lui Reghe, care s-a emoționat când a fost pomenit numele tatălui său.

Anamaria Prodan a lansat trei cărți odată, într-un centru comerical din Capitală, eveniment la care a fost însoțit de fiul ei și al lui Reghe, Laurențiu junior. Impresara, care a scris două volume intitulate Da, sunt cea mai bună și o carte dedicată regretatei sale mame, Ionela Prodan, a vorbit despre cărțile sale în fața unui public restrâns.

Anamaria Prodan a pomenit și de fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf, moment care l-a făcut pe Reghe junior să se emoționeze până la lacrimi. Protectoare, mama lui l-a consolat imediat, iar cuvintele ei i-au impresionat pe toți cei prezenți:

„Nu plânge, Bebe! Noi nu plângem decât acasă”, l-a mângâiat impresara pe băiatul de 12 ani, vădit afectat de divorțul părinților săi.

Anamaria Prodan a dezvăluit că fiul lor suferă enorm din cauza alegerii făcute de tatăl lui, dar și din cauză că se simte ignorat.

„În 8 luni, tatăl lui a trecut şi l-a văzut 10 minute! Copilului îi este dor de el… era idolul lui! Bebeto suferă şi cea mai importantă misiune pentru mine este să-l protejez pe el”, a spus impresara.

Laurențiu Reghecampf, capitol separat în cartea autobiografică

Anamaria Prodan și-a scris povestea vieții în două volume reunite sub titlul „Da, sunt cea mai bună!”. În cele două cărți, impresara vorbește despre cariera ei și despre viața de familie. Lui Laurențiu Reghecampf i-a dedicat un capitol întreg.

„Este viața mea, este o carte în care am pus suflet, o carte în care îmi spun viaţa. Și am un capitol tribut dedicat lui Laurențiu Reghecampf, căruia trebuie să îi mulțumesc pentru acest copil minunat, pentru Laurențiu jr. Am învățat sa iert. Acum nu mă mai doare nimic, m-a durut când a murit mama, când a murit tata, când suferă copiii. Sunt mândră și sunt fericită că lansez această carte”, a dezvăluit impresara pentru Fanatik.ro.

