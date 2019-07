Anamaria Prodan, de la luxul din Las Vegas și Dubai la viața boemă din Vama Veche 

"Cum m-am distrat eu, nu s-a distrat nimeni. Mi-am trăit viaţa superb", spunea Anamaria într-un interviu dat la Pro TV

Se pare că Anamaria rămâne fidelă acestei afirmații și face din ea o deviză de viață. Tocmai de aceea e deschisă experimentelor, iar pagina ei e plină de fotografii care o arată în toate colțurile lumii: ba la jocuri de noroc și la mall în Las Vegas, ba la o petrecere selectă în România, ba în Dubai la plajă.





Fanii s-au arătat însă surprinși de apariția impresarei într-unul din locurile din România considerate printre cele mai boeme: Vama Veche. Chiar dacă nu a apărut acolo în costum de baie, ca în Dubai, a ales să pozeze într-un loc "cu mesaj". Mai precis, YOLO este abrevierea de la "You only live once", adică "trăiești doar o dată", devenit filosofie pentru mulți în ultimii ani.







Anamaria strălucește și mai tare de când a slabit spectaculos în câteva luni . De atunci pare că se bucură şi mai mult de viaţa! Chiar a afimat pe pagina ei de Facebook: "Mulțumesc persoanelor care spuneau că-s grasă și mă tratau cu dezgust. Fără ei, aș fi rămas și acum o grăsană!"

