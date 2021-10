Anamaria Prodan, despre împărțirea averii pe care a strâns-o alături de Laurențiu Reghecampf: "Aș trăi bine mersi"

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află în proces de divorț, după 15 ani de mariaj. Antrenorul echipei Universitatea Craiova este cel care a decis să depună actele de divorț în urmă cu câteva zile. În luna iunie, atunci când au apărut zvonurile despre despărțire, impresara a vorbit despre averea pe care au acumulat-o împreună.

Citește și Adrian Thiess a vorbit despre numele pe care l-ar putea avea copilul lui Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf a anunțat oficial că a depus actele de divorț, în urmă cu câteva zile, iar din acel moment nu a mai oferit detalii suplimentare pe marginea acestui subiect. Anamaria Prodan a făcut o serie de declarații. În luna iunie, atunci când au apărut primele zvonuri privind un posibil divorț, Anamaria susținea că nu dorește niciun leu din conturile antrenorului.

"Nu am făcut partajul nici prima dată când am divorțat. Nu mă interesează. Credeți că Reghecampf ne-ar lăsa vreodată pe străzi? Reghecampf este fără pereche. Bine că au de cine să vorbească și ce subiecte să aibă. Eu nu am nevoie de niciun bărbat să îmi facă avere. Eu mi-am făcut singură. O să-i las lui toată averea. Mi-am învățat fetele să nu depindă niciodată de un bărbat. Niciuna nu ar trage cu dinții de vreun bărbat", declara la acea vreme, Anamaria Prodan.

Tot Anamaria dezvăluia în trecut care este averea pe care o deține familia Reghecampf.

"Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane de euro. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro. Am evoluat", declara Anamaria.

Vezi și: Intrebarea Mesei Rotude cu Andreea Antonescu - "Sex în avion, da, sex în 3, nu"