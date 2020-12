Anamaria Prodan, dezvăluiri despre lupta cu Covid-19: „Cine nu crede în acest virus nu știe despre ce vorbește”

Anamaria Prodan a oferit detalii despre starea sa de sănătate, la o săptămână după ce a dezvăluit că s-a îmbolnăvit de Covid-19.

Impresara de fotbal este încă izolată la domiciliu, după ce a primit un diagostic de Covid-19 în urmă cu o săptămână. Anamaria Prodan a dezvăluit că a făcut o formă severă a bolii, dar că a urmat tratamentul recomandat de medici la ea acasă.

„Am făcut perfuzii cu vitamine acasă. Am urmat tratamentul pe care l-au prescris medicii lui Gigi Becali. Încă tușesc, dar am depășit momentul. Au fost momente ciudate. Nu am fost la spital și nu am chemat salvarea. Nu m-am simțit bine. Au fost momente cumplite. M-au durut oasele, am avut o formă mai severă față de alți prieteni. Am stat acasă, încep să îmi recapăt și vocea, am scăpat”, a dezvăluit impresara la România TV.

Anamaria Prodan a dezvăluit că s-a temut pentru viața ei, judecând după nenumăratele cazuri grave de boală apărute la persoane tinere.

„Cine nu crede în acest virus nu știe despre ce vorbește. Trebuie cumva să ne păzim. Cred că absolut tot mapamondul va avea acest virus, dar mă gândesc că dacă nu avem probleme de sănătate foarte mari nu ar trebui să îți fie teamă. Mi-a fost teamă mai ales când auzeam din toate părțile că într-o fracțiune de secundă totul se poate agrava și că nu poți să respiri”, a mai spus impresara.

Anamaria Prodan crede că a contractat virusul SARS-CoV-2 după ce a intrat în contact cu reprezentanți din staff-ul echipei de fotbal FC Hermannstadt. Anamaria Prodan a intrat în consiliul director al echipei de fotbal după ce a împrumutat clubul cu 350.000 de euro. Rebecca, fiica ei din prima căsnicie, a devenit managerul clubului.

Fotografii: @anamariaprodanreghecampf

