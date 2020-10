Anamaria Prodan, dezvăluiri în premieră despre momentul în care a vrut să-l demită pe Reghecampf

În urmă cu mai bine de 10 ani, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au lucrat împreună la CS Buftea, acolo unde impresara avea o funcție de conducere, iar soțul ei era antrenor.

Invitată la GSP Live, Anamaria Prodan a dezvăluit că la acea vreme, mai exact în 2009, s-a gândit să își demită partenerul și că acest lucru nu ar fi dus în niciun caz la divorț, deoarece era vorba despre o relație profesională.

„Toată lumea știe că eu am vrut să-l dau afară pe Reghecampf de la Buftea. Poți să întrebi jucătorii. Eu am vrut performanță. Au venit jucătorii la mine în birou, să nu cumva să-l dau afară, pentru că e vina lor. Laur a implementat atunci metode draconice, iar ei, săracii, nu puteau să facă față. Nu rezistau. Iar eu am zis că trebuie să schimbăm antrenorul, nu echipa. Acest episod nu l-am povestit niciodată până acum. Mai multe detalii o să fie în cartea despre viața mea, pe care o lansez peste o lună. Nu divorța dacă-l dădeam afară. Antrenorii vin și pleacă. Eu le spun mereu alor mei: «Ai semnat aici. Geanta la ușă! Nu știi niciodată». Îi sfătuiesc să nu desfacă toată geanta”, a spus Anamaria Prodan.

foto: Instagram Anamaria Prodan

