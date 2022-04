Anamaria Prodan, dezvăluiri incendiare: „Tot ce a fost pe pământul ăsta, eu am încercat”

Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, video ce s-a văzut în premieră pe VOYO , Anamaria Prodan a făcut unele dezvăluiri de-a dreptul incendiare.

Printre altele, sexy-impresara a afirmat că a încercat tot ce se poate în aceasă viață, mai puțin pe partea de sex, deoarece nu îi place în grup!

„Tatăl meu și-a dorit foarte tare să fiu băiat. Neavând ce să facă, m-a crescut ca pe un băiat, din toate punctele de vedere. Când eram mică și mergeam la poligon cu tata, fetele mă întrebau «Cum a fost?». Eu vorbeam și de arme, și de mașini, iar toți se uitau la mine... în afară de băieți, care făceau roată în jurul meu, fetele fugeau. Tot ce a fost pe pământul ăsta, eu am încercat. În toate domeniile. Mai puțin pe partea de sex, nu am chestii de-astea cu sex în grup, nu. În rest, am încercat absolut tot. Mi-am permis totul în viața asta, orice. Mi-am dorit lucruri lumești, nu să zbor în Cosmos”, a spus Anamaria Prodan.

Vezi și: Au început filmările pentru „Ramon”, primul film de lung metraj pe care Pavel Bartoș îl produce