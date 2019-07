Anamaria Prodan: "Eu sunt numărul 1 în România în ce fac" EXCLUSIV

Anamaria Prodan este persoana despre care se vorbește cel mai mult zilele astea pe rețelele de socializare. Impresara spune însă că nu este afectată de discuțiile de pe internet. “Nu mă deranjează nimic. Eu nu am citit în viața mea comentariile”, spune vedeta pentru protv.ro. Anamaria Prodan este mandră de ce a realizat până acum în viață și carieră: “Sunt numărul 1 în România în ce fac!”.

“Eu sunt Anamaria Prodan! Eu sunt numărul 1 în țara asta în ce fac eu acum și în momentul în care pui în orice ziar sau site numele meu se fac milioane de vizualizări. Eu vând. Eu vin din rândurile presei, înțeleg. După ultimele evenimente din viață mea am pe cineva care îmi gestionează paginile de Intagram. Îmi zice să mai șterg din comentarii și să facem contul privat. Am zis nu. Eu sunt o persoană publică, am conturile publice, nu mă interesează ca mă înjură lumea, oamenii sunt frustrați. Nu mă uit, îmi trăiesc viața frumos”, spune Anamaria Prodan pentru protv.ro.

Impresara spune că nu regretă nimic în viață. “Daca m-aș naște de 10 ori, aș face fix același lucru. Pentru mine contează să trăiești clipa. Avem o viață atât de scurtă, e important să lași ceva în urma ta. Eu am lăsat în urma mea o familie fericită, copii, sunt împlinită din toate punctele de vedere, am un bărbat fabulos, mai mult de atât, l-aș mania pe Dumnezeu…”, spune vedeta.

Întrebată care sunt cele trei calități ale sale de care este cel mai mândră, vedeta a spus: “Frumusețe, modestie și inteligenta :) Uite-mă, cum să nu te îndrăgostești de mine?!”, a glumit Anamaria.