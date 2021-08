Anamaria Prodan: "Păi de ce să mă urască Reghe? Că am muncit pentru el secundă de secundă?"

Pentru sport.ro , Anamaria Prodan a dat declarații cât se poate de categorice, care să lămurească tot conflictul și care să stopeze zvonurile.

"Dacă așa ați aflat voi că stă cu amanta la Craiova, mergeți și faceți poze clare. Nu ca cele din Deltă și prezentați-le. Dacă ma înjură si îmi vorbește urât mie sau copiilor, întrebați-l pe el sau pe cine vreți. Amanta, prieteni apropiați. Eu nu mai vreau sa stau zilnic să fac sau să desfac viața lui Reghe sau a mea sau a copiilor. Dacă Reghe face ceva, pleacă, are amante, să vă spună el. Eu, fetele și Reghe Jr. suntem toți uniți. Familie. Cine nu vrea să mai facă parte din familie e liber să facă ce vrea. Noi suntem cu capul sus. Reghecampf-Prodan și nu rupem rândurile niciodată!(...)Despre amante, modele nu vreau să mai aud. Eu am vorbit. Fiecare doarme cum își așterne. Cred ca el știe cel mai bune dacă are amante, amantă sau altceva. Deocamdată Reghe are NEVASTĂ. Asta trebuie să înțeleagă amantele. Este hilar pentru mine care m-am născut cu prea mult creier și cu prea multă abilitate cum asemenea persoane au atâta tupeu să cheme paparazzi să facă scenarii, să plece prin străinătate. Să-și pună prietenele să facă poze. Să dea ponturi pe unde mănâncă si cu cine sunt… Și vezi Doamne au apărut la TV, își cresc tariful, îngroapă familii și aduc în groapă bărbații care dorm pe ei.





M-au omorât toți cu banii investiți în astfel de femei! Le numesc așa cu toate că lângă mine e Reghe Jr. care le cataloghează trash și sunt fericită că luptă împotriva comportamentului bărbaților gen gâscă ideală. Aveți încredere că nici gura de aur, nici fata cealaltă nu pot decât... să stea în genunchi și să se roage la Dumnezeu. ", a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru sport.ro

În plus de asta, impresara a vrut să sublinieze că Reghe are o relație bună cu toți cei din familie:

"Dacă ma urăște? Păi de ce să mă urască? Ca am muncit pentru el secundă de secundă, pentru că m-am luptat pentru el cu tot fotbalul? Că i-am creionat și, ulterior, trasat un drum perfect către performanță? Că l-am susținut necondiționat în toți acești ani? Că i-am dat totul pentru a face performanță? Că i-am dăruit cel mai frumos băiețel? Că alături de mine a crescut si amândoi am construit ceva unic fără nici un ajutor din exterior? Ar putea cineva sa ma urască?", a mărturisit Anamaria.