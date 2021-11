Anamaria Prodan, prima reacție după ce pe net au apărut mai multe poze cu ea nud

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, în mediul online au apărut mai multe imagini în care Anamaria Prodan apare nud, fotografii care s-au viralizat rapid pe internet.

La puțin timp după ce informația a ajuns și la ea, Anamaria Prodan a postat pe Instagram un story pe care mai apoi l-a șters și în care erau pozele de pe internet, dar în care se și putea vedea că imaginile cu pricina au fost trimise pe 9 septembrie 2021 către Laurențiu Reghecampf! Mai mult decât atât, sexy-impresara a postat și un mesaj pentru persoana care a distribuit pozele nud cu ea: „M-am născut să vedeți și voi ceva frumos! Pentru că toată viața mea am luat din orice lucru rău doar partea bună, astăzi am să fac la fel și vă promit că cine a îndrăznit să le publice va avea cât de curând o poză cu cătușe la mâini. Asta pentru că nud știm că arată penibil și nu își permite”.

Fotografiile cu Anamaria Prodan nud au apărut pe internet cu doar două zile înainte ca impresara să își lanseze cele două televiziuni la care e acționar: Realitatea Sportivă și Realitatea Star!

Potrivit celor de la Playtech, Anamaria Prodan a avut o reacție dură în presă, la scurt timp după ce imaginile cu ea goală complet s-au viralizat: „În 49 de ani, nimeni nu și-a permis așa ceva! Nu au existat poze cu mine să circule pe site-uri. Aceste poze au fost trimise exclusiv pentru soțul meu, Laurențiu Reghecampf, după ce venisem de la sală. El era singurul care le deținea. Nu am să cred în viața asta că el este cel care le-a trimis, cum încearcă toți sa insinueze. Dumnezeu este mare și niciodată nu a permis să mi se întâmple ceva rău, de aceea cine le-a furat și le-a trimis o să plătească cumplit, legal. La această oră, toți știm cine le-a furat din telefonul soțului meu și știm o parte din cei ce le-au distribuit. Am vorbit cu avocații mei, am făcut toate demersurile față de cine le-a trimis la diferite adrese de mail și față de cei ce le-au distribuit pe grupuri”.

