Anamaria Prodan se implică din nou în fotbal! A anunțat că își face academie: „Ca în străinătate”

După o perioadă destul de lungă în care nu s-a mai implicat în fotbal, având probleme pe plan personal, după ce a divorțat de Laurențiu Reghecampf și s-a bătut cu acesta în stradă, iată că Anamaria Prodan a luat o decizie de viitor: își va face o academie pentru copii și juniori, după modelul celor din străinătate.

În trecut, Anamaria Prodan a mai fost implicată, ca acționar, la echipe precum U Cluj, FC Snagov sau Hermannstadt, acolo unde se ocupa de formațiile de seniori, însă acum ea a decis, alături de mai mulți bărbați, să își facă propria academie de fotbal. Anamaria Prodan este și agent de jucători.

„Acesta e un proiect de suflet al meu. Am așteptat ceva timp până am considerat că pot face chestia asta pentru copiii noștri, că pot face o academie într-adevăr profi în sensul adevărat al cuvântului. Că pot aduce niște programe pe care cu sfințenie le urmează copiii academiilor mari din lume, celebre, că pot avea niște oameni care lucrează cu drag alături de acești copii, că pot face individualizare cu niște antrenori care într-adevăr ca fotbaliști au fost de un talent uluitor, iar acum la maturitate chiar au o dragoste aparte pentru fotbal. Antrenori care și doresc din suflet să scoată generații de fotbaliști care știu să lovească mingea cum trebuie încă de la nivelul copiilor și juniorilor. M-am săturat și eu și noi toți cred să vedem fotbaliști care ajung în Liga 1, mulți dintre ei care nu știu să stea în teren, care nu știu noțiuni de bază ale fotbalului și atunci ne întrebăm de ce fotbalul românesc redresează. Am hotărât alături de partenerii mei și de cei care s-au alăturat acestui proiect, și le mulțumesc din suflet că au crezut în mine și în ceea ce fac, să facem această academie. Am hotărât să facem un sistem ca în străinătate unde părinții să nu mai stea la gard, să se enerveze, să mai scoată o înjurătură când copilul greștește, chiar și în timpul meciului sau la antrenament. Ei nu vor avea ce să caute lângă gard, cu mâinile înfipte în gard. Părinții vor sta într-o cafenea unde vor putea vedea antrenamentul pentru că vom muta camere pe teren și vor putea vedea tot antrenamentul din această cafenea unde servesc ceva, beau o cafea și își așteaptă copiii dacă într-adevăr vor să-i aștepte”, a spus Anamaria Prodan, potrivit celor de la Gazeta Sporturilor.

După cum a scris pe Instagram, academia de fotbal nu va purta doar numele ei, ci se va numi „Prodan and Iancu Football Academy”.