Anamaria Prodan ține seminarii de dezvoltare personală: „Pot să-mi ajut semenii”

Anamaria Prodan a anunțat că, începând cu luna august, va ține un turneu național în cadrul căruia va oferi sfaturi oamenilor care o apreciază!

Anamaria Prodan are planuri mari, chiar și în plin proces de divorț. Aceasta a anunțat că are în plan să implementeze anumite seminarii de dezvoltare personală în cadrul cărora să le ofere fanilor săi sfaturi de viață. Turul său în jurul României va începe în luna august a acestui an și se va numi „Eu sunt voi!” În cadrul proiectului, impresara are de gând să ofere sfaturi și idei de dezvoltare profesională și personală. Mai mult decât atât, Anamaria Prodan va dezvălui modul în care a reușit să treacă peste problemele vieții cu zâmbetul pe buze.



„A venit momentul să pot să-mi ajut semenii. După o viață de muncă și performanță cred că am acumulat atât de multă înțelepciune și am primit de la viață atâtea lucruri bune, dar și dezastruoase, încât pot să vorbesc deschis în fața țării despre ele. Cum le-am depășit? De unde îmi vine forța? Cum am luat decizii bune sau rele? Dacă m-au afectat? Totul față în față cu cei ce au crezut în mine și le-am fost model în viața. Eu sunt ei!”, a spus ea pentru un post de televiziune.

Anamaria Prodan nu va merge singură în toate aceste orașe din țară, ci împreună cu o echipă de profesioniști. Vedeta are încredere în oamenii care o urmăresc și este convinsă că va exista un potențial foarte mare în ei.

„Poți ajunge și poți să construiești oameni și cariere, doar să ai cu cine!”, a adăugat impresara.

Sursă foto: Instagram/Anamaria Prodan

