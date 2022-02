Anamaria Prodan, un nou atac dur la adresa soțului ei! Cei doi nu s-au prezentat la primul termen al divorțului

După un mariaj care a durat aproximativ 15 ani, Anamaria Prodan și soțul ei au decis în toamna anului trecut să se despartă.

Primul termen al procesului de divorț a avut loc pe 7 februarie 2022, însă niciunul dintre cei doi soți nu s-a prezentat la Judecătoria Buftea, ei fiind reprezentați de avocații lor. În timp ce antrenorul de la CSU Craiova a afirmat că nu a mers la proces deoarece vrea un simplu divorț și nu are nicio altă pretenție, Anamaria Prodan a afirmat, potrivit celor de la Click, că va demonstra că ruptura s-a produs din cauza soțului ei. Mai mult decât atât, sexy-impresara a dezvăluit că dorește custodia totală a lui Laurențiu junior, fiul în vârstă de 14 ani al celor doi.

„Am depus la dosar o serie de dovezi în care mi se demonstrează, încă o dată, ce caracter are domnul și cât de necinstit a fost în relația pe care a avut-o cu mine. Mă delimitez total de comportamentul lui. Că avea relație paralelă, că era necinstit în căsnicie, că își mințea amanta că nu mai are nicio relație cu mine. Voi încerca să demonstrez că el este în cuplă total în destrămarea căsniciei noastre. Va fi decăzut din drepturile părintești, voi face tot ce îmi stă în putere să obțin custodia totală, exclusivă, a copilului nostru, o să îl iau pe Bebeto. Bebe nu are ce învăța de la el, comportamentul lui în relația cu acea fată de oraș este mai mult decât grăitor. Da, normal că voi solicita, conform legii, pensie alimentară. E adevărat, Bebe nu stă în cei 5.000 de euro pe care i-ar putea obține, dar sunt curioasă pe unde va scoate cămașa când va fi nevoit să plătească. Dar asta deja nu mai este treaba mea, va fi problema lui să îi explice acelei fete ce s-a întâmplat și de ce nu mai are bani”, a spus Anamaria Prodan.

Înainte de a face aceste declarații, Anamaria Prodan lansase un alt atac dur la adresa soțului ei, în direct la Realitatea Sportivă.

„L-am iubit enorm, a fost aerul nostru. Când l-am numit «Soarele nostru», toată lumea râdea. Noi așa l-am considerat. Îmi e foarte greu să vorbesc acum despre el de azi si omul de atunci. Nu are nicio legatură. Ce ar putea să te facă pe pământul ăsta, vorbim de la femei, beții, droguri, ce te poate face pe tine să nu-ți vezi copilul trimis de mine cu șoferul la Craiova un minut? La copilul meu… El știe că acolo s-a stricat căruța pentru mine. Nu ai cum să-ți bați joc de copilul meu. Nu ai cum să-mi pui copilul să râdă lumea de el. Tu îți bați joc de copiii mei, de fetele mele, de Luca, târându-l prin mizeria ta în Grecia, când tu ziceai că ești în Grecia și te rogi, dar tu erai cu amanta? Nu e suficient câte nemernicii ai făcut? Ai ajuns să iei copilul și să-l târăști după tine cu amanta? El s-a ascuns prin pădure, prin toate cotloanele Bucureștiului, dar copilul meu l-a găsit. Pe partea asta, pe ce a făcut, au fost pumni si picioare. A trebuit să mă repliez singură și să mă duc în Dubai să întreb lumea. Noi eram orbi. Toate mesajele noastre sunt: «Ok, ai greșit. Te are asta la mână cu ceva?». «Nu! Am șters tot. Nu, te rog nu mă mai întreba, am greșit»! Păi înseamnă că e ceva acolo și stăm toți și organele de poliție să ne uităm”, a spus Anamaria Prodan.

