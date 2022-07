Anamaria Prodan, un nou atac la adresa lui Laurențiu Reghecampf: „O să îl execut silit”

Chiar dacă s-au despărțit de mai bine de șase luni, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf încă nu au divorțat legal, iar războiul dintre ei continuă în fiecare zi.

Recent, presa tabloidă a scris că antrenorul ar fi fost obligat de instanță să plătească pensie alimentară pentru Bebeto (Laurențiu Reghecampf jr.), iar suma ar fi în jur de 50.000 de euro. Doar că impresara a vorbit în Fanatik despre această sumă, afirmând că, de fapt, Reghe are de plătit dublu!

„Laurențiu Reghecampf a făcut un recurs la decizia instanței de a plăti pensia alimentară, zicea că nu este de acord. El nu trebuie să plătească doar din februarie 2022, că el a fugit de acasă de un an. Trebuie să plătească un an din urmă ca pensie. Nu știu exact cât are de plătit, suma este în jur de 100.000 de euro. Dar oricum a făcut recurs, că el nu e de acord. A făcut scandal că vrea să îl ia pe Bebeto în iulie, dar nu l-a mai luat. Și nici nu l-a mai căutat vreodată. Chiar l-am rugat să vină să își vadă copilul când vrea. Eu nu am cerut pensie alimentară, nu am cerut nimic. «Trimite ce vrei, când consideri tu», i-am zis. De doi ani, doar a furat, nu a dat nimic. Te trezești la judecătorie că vrei să fixezi programul de vizită și banii. Și, când i-au fixat, nu a respectat programul și nici banii nu i-a dat. Voia să îi socotim cadourile. Adică o bicicletă din aia de 10 milioane de lei vechi… Și mâncarea pe care a trimis-o, fructele, ca pensie alimentară. E râsul de pe pământ, au râs și judecătorii… Are 22.000 de dolari salariu. Pentru el... El de la 180.000 pe lună la arabi... Nu e rău, e cam nasol, nu? Că trăiești pe mulți bani, ești obișnuit să trăiești, dar nu cu 10-12 mii pe lună. Și o treime trebuie să îi dea lui Bebeto. El oricum e obligat să plătească, iar eu o să îl execut silit. Nu are ce să facă. Nu poate să ascundă banii din Azerbaijan, e contract. Ce probleme financiare să am? Merg cu Ferrari... E clar, sunt probleme mari. E mașină mică, mi-e foarte greu, caut o mașină peste Ferrari. E o mașină meschină, consumă mult, dar nu îmi permit ceva peste Ferrari. Asta e, poate o să îmi permit peste ceva timp, când îmi revin financiar, ceva peste Ferrari…”, a spus Anamaria Prodan.

