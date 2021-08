Anamaria Prodan, un nou scandal mondial? Ce a spus în presa din Polonia

De câteva săptămâni, Anamaria Prodan este prezentă atât în paginile tabloidelor, cât și în toată presa online, dar și la emisiunile de scandal. Nu fizic, ci prin acțiunile pe care le face!

Mutată în Dubai, special pentru a scăpa de scandalurile zilnice, după cum a afirmat chiar ea, Anamaria Prodan pare că nu se poate abține și în continuare face diferite declarații. Potrivit presei sportive din România, sexy-impresara a vorbit în presa din Polonia despre meseria ei, lansând un atac dur la adresa familiei Becali, în special a lui Giovanni.

„Tot ce ştiu este că oamenii la care te referi sunt oameni fără şcoală, bătrâni, care au fost în închisoare pentru spălare de bani. Nu mai suport acest tip de insinuare. De la început până la sfârşit, transferul lui Man a fost făcut cu mintea mea. Are contract cu mine şi în prezent. Este adevărat că este primul jucător pentru care am fost dată în judecată. El însuşi s-a speriat puţin şi nu a controlat faptul că unele lucruri s-au întors cu capul în jos, când alţi impresari s-au aruncat pe o bucată gustoasă. Nu schimbă faptul că a avut şi are contract cu mine”, a spus Anamaria Prodan.

