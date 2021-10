Anamaria Prodan i-a dedicat lui Reghe un întreg capitol în cartea ei. Ce mesaj a avut?

În plin divorț de cel pe care îl numea "soare", Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a lansat două cărți. Un volum este despre cariera și viața ei și celălalt despre mama ei, Ionela Prodan.

Titlurile sunt ”Da, sunt cea mai bună! O viață plină de fotbal și performanță orișiunde” și ”Cântecul vieții mele”. Prima este cea mai discutată, pentru că face referire și la cel de care se desparte. Mai mult, Reghecampf are un capitol întreg dedicat, iar impresara a ținut să precizeze că îi va rămâne mereu recunoscătoare pentru copilul pe care îl au împreună.



"Este viața mea, este o carte în care am pus suflet, o carte în care îmi spun viaţa. Și am un capitol tribut dedicat lui Laurențiu Reghecampf, căruia trebuie să îi mulțumesc pentru acest copil minunat, pentru Laurențiu jr. Am învățat sa iert. Acum nu mă mai doare nimic, m-a durut când a murit mama, când a murit tata, când suferă copiii. Sunt mândră și sunt fericită că lansez această carte. De fiecare dată când o visez pe mama mea mi se întâmplă lucruri bune.Mă simt atât de liniștită astăzi, căci moment mai bun pentru această lansară nu putea să vină pentru că, în acest moment, da, sunt cea mai bună, da sunt numărul 1, și, da, sunt o învingătoare și voi merge demnă mai departe alături de copiii mei”, a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.ro, dar, într-un fel și ca un mesaj care include referire la Laurențiu Reghecampf.

FOTO: ANAMARIA PRODAN INSTAGRAM