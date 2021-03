Anca Dumitra, apariție fermecătoare pe Instagram. Cum s-a pozat vedeta în oglindă

Anca Dumitra este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din noua generație. Frumușica din ”Las Fierbinți” i-a cucerit pe telespectatori de la primele ei apariții în cel mai urmărit serial de comedie din România.

Actrița filmează în prezent pentru pelicula ”Complet necunoscuți”, o adaptare românească a filmului „Perfetti Sconosciuti”. Imaginile de la filmări, postate de Anca pe Instagram, au atras imediat atenția fanilor, care i-au apreciat look-ul și ținuta. ”Ce schimbare!!! Ai un "aer" franțuzesc..... Succes in noul proiect! Abia astept sa inceapa.”, i-a scris o admiratoare.



Recent, Anca Dumitra și-a impresionat fanii cu un alt look, total diferit de cel pe care îl cunoaștem. Actrița și-a făcut un selfie în oglindă, purtând ochelari și o rochie de vară.

Anca Dumitra este de aproape zece ani alături de familia Las Fierbinți și spune că este foarte fericită că face parte din acest serial. ”Eram încă studentă când am dat castingul, când am filmat pilotul și nu aveam nici cea mai mică idee unde avea să ducă totul. Însă a prins contur atât de firesc, atât de armonios. Ne-am completat cu toții atât de bine, și cei din fața camerelor și cei din spatele ei, și am avut așa o stea norocoasă care a început să strălucească din ce în ce mai mult, cu fiecare nou an, și cu fiecare nou sezon.” (urmărește detalii într-un interviu exclusiv)



Sursă foto: Instagram/ ancadumitra

