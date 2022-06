Anca Dumitra, decolteu amețitor în cea mai sexy ținută de anul asta. “Ești o adevărată zeiță!”

Anca Dumitra și-a încântat fanii de pe Instagram cu cea mai recentă postare. Actrița și-a etalat silueta impecabilă într-o little black dress, care i-a pus în valoare decolteul sexy.

Anca Dumitra a pozat seducător, pe malul Dâmboviței, într-o rochie neagră, care i-a încântat pe fani. Cleopatra Stratan însăși a reacționat cu “inimioare” la imaginea postata de actriță. Cu părul coafat într-un bob fals, cu um machiaj care i-a scos ochii verzi în evidență și cu un colier elegant, Anca Dumitra a bifat un look perfect.

“Ești superbă!”, “Superbă și radiantă”, “Atât de finuta”, “Ești foarte frumoasa și senzuală, ești o adevărată zeiță”, “Ești frumoasă foc ! Normal, oltencele sunt foarte frumoase!”,” Cred că m-am îndrăgostit! Ești minunată, strălucești! Ești super talentată și mai frumoasă decât 1 milion de femei la un loc! Mulți pupici !”, i-au scris fanii.

De curând, Anca Dumitra a fost una dintre cele mai admirate vedete la un eveniment monden. Actrița a impresionat cu look-ul ei demn de Hollywood.

Anca Dumitra este recunoscătoare că face parte din cel mai iubit serial din România. "Sunt foarte fericită și profund recunoscătoare că fac parte din acest serial care bucură de atâția ani deja publicul telespectator. Eram încă studentă când am dat castingul, când am filmat pilotul și nu aveam nici cea mai mică idee unde avea să ducă totul. Însă a prins contur atât de firesc, atât de armonios. Ne-am completat cu toții atât de bine, și cei din fața camerelor și cei din spatele ei, și am avut așa o stea norocoasă care a început să strălucească din ce în ce mai mult, cu fiecare nou an, și cu fiecare nou sezon. E o echipă întreagă de profesioniști, oameni buni, care s-au implicat cât de mult posibil astfel încât fiecare episod în parte să aducă bucurie celor de acasă. Și așa și pe mai departe", a spus vedeta într-un interviu pentru protv.ro.