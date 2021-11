Anca Dumitra, despre personajul care i-a adus notorietatea. Cum a reușit să obțină rolul Geaninei din Las Fierbinți 

Actrița Anca Dumitra interpretează de 11 ani rolul Geaninei în serialul Las Fierbinți și nu intenționează să renunțe curând! Invitată să participe la podcastul lui Andi Moisesu, Anca a vorbit despre celebrul personaj căruia îi dă viață, dar și despre cariera sa.

Anca Dumitra, cunoscută publicului prin prisma rolului Geaninei din Las Fierbinți, i-a dezvăluit lui Andi Moisescu că este o persoană foarte perfecționistă. Mai mult decât atât, ea susține că încearcă să se relaxeze și să nu mai trateze orice lucru cu atât de multă seriozitate. În plus, Anca a povestit că a știut, încă din copilărie, că actoria este meseria pe care dorește să o urmeze.



„Spuneam de mică faptul că vreau să mă fac actriță, dar nu știu să dezvălui mai mult decât că asta îmi doream", a povestit Anca.

Cât despre rolul care i-a adus notorietatea, Anca și-a reamintit cu drag despre participarea la casting.

"A venit directorul de casting și știam că trebuie să fie un film de televiziune, și că trebuie să dau o probă pentru fata primarului, frumușică, dar prostuță, pe care o cheamă Geanina. Mie mi s-a părut interesant pentru că atunci când mergeam la țară, era o fată care venea și ea la bunici, pe care o chema Geanina, frumușică. I se spunea fata polițistului. Știu că era dezinvoltă și că mesteca gumă. La casting, erau o mulțime de gagici și voiam să intru ultima pentru că aveam emoții. Mi-am pus guma în gură, am luat și o floare și mestecam așa… am pretins că sunt foarte dezinvoltă și întâmplarea face că am și luat", a dezvăluit Anca.



