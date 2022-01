Anca Dumitra, vacanță de poveste în Laponia. Imaginile cu care i-a impresionat pe fani

Anca Dumitra , îndrăgita actriță care îi dă viață Geaninei din “Las Fierbinți”, se bucură de vacanță pe un tărâm de basm.

Potrivit imaginilor postate pe contul de socializare, Anca se află în Laponia la un renumit resort finlandez.

Pe lângă peisajul feeric de iarnă, Anca Dumitra avut parte și de un spectacol celest.

Actrița în vârstă de 34 de ani a avut norocul să surprindă aurora boreală, un fenomen natural de-o frumusețe incredibilă.

“Nice meeting you Aurora!” (n.red Îmi pare bine de cunoștință, Aurora), a scris îndrăgita actriță în dreptul fotografiilor care i-au impresionat pe urmăritori.

“Ce frumos! Zile frumoase”, i-a transmis actrița Elvira Deatcu. “Superb!”, “Pare ireal!”, “Nu cred!”, “Wow”, au fost alte mesaje postate de internauții care-i urmăresc Ancăi contul de Instagram.

“Geanina din Las Fierbinți”, rolul care i-a adus notorietatea

Anca Dumitra interpretează de 11 ani rolul Geaninei în serialul Las Fierbinți, unul dintre cele mai îndrăgite personaje.



Anul trecut, în toamnă, actrița a fost invitată la podcastul lui Andi Moisesu, unde a vorbit despre celebrul personaj dar și despre cariera sa.

Anca și-a reamintit cu drag despre participarea la casting. "A venit directorul de casting și știam că trebuie să fie un film de televiziune, și că trebuie să dau o probă pentru fata primarului, frumușică, dar prostuță, pe care o cheamă Geanina. Mie mi s-a părut interesant pentru că atunci când mergeam la țară, era o fată care venea și ea la bunici, pe care o chema Geanina, frumușică. I se spunea fata polițistului. Știu că era dezinvoltă și că mesteca gumă. La casting, erau o mulțime de gagici și voiam să intru ultima pentru că aveam emoții. Mi-am pus guma în gură, am luat și o floare și mestecam așa… am pretins că sunt foarte dezinvoltă și întâmplarea face că am și luat", a dezvăluit Anca.

