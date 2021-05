Anca Serea, însărcinată pentru a șaptea oară? Ce a declarat vedeta

În ultimele imagini postate de Anca Serea pe Instagram, sub rochițele pe le poartă pare că se ascunde o burtică de gravidă. Este soția lui Adi Sînă însărcinată pentru a șaptea oară?

După ultimele postări de pe Instagram, presa a început să speculeze că Anca Serea ar fi însărcinată. Și fanii au observat că vedeta poartă mai mult rochii largi și mulți au întrebat-o în comentarii dacă nu cumva urmează să aibă și al șaptelea copil.

Este Anca Serea însărcinată pentru a șaptea oară?

Iată că răspunsul vedetei nu a întârziat să apară și a dorit să clarifice lucrurile, într-o declarație pentru redacția.ro. „Nu, nu este adevărat. Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme. Lumea probabil caută fantasticul acolo unde nu este cazul”, a spus Anca Serea pentru sursa citată.

Adi Sînă și-ar dori încă un copil

Invitat în emisiunea La Măruță în urmă cu ceva timp, Adi Sînă nu a zis nu ideei de a avea și al șaptelea copil: "Da, așa să fie! De ce nu? Ar fi frumos. Deocamdată sunt șase copii. Ar fi complicat să schimbăm numele site-ului nostru, dar am putea rezolva și treaba asta."