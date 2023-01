Anda Adam a cerut ca Oana Zăvoranu să fie executată silit. Ce a dus la conflictul dintre cele două

În cadrul unei emisiuni monedene, Anda Adam a dezvăluit că a cerut executarea silită a Oanei Zăvoranu, după ce aceasta a refuzat să-i plătească daune morale datorate în urma procesului câștigat împotriva ei. Motivul conflictului dintre cele doua constă în postările defăimătoare la adresa Andei Adam, făcute de Oana în mediul online.

Potrivit Andei Adam, Oana Zăvoranu a fost obligată să-i plătească daune de 20.000 de lei și să șteargă postările calomnioase la adresa sa, în urma procesului intentat, însă aceasta a refuzat să achite datoria.

Ba mai mult, cântăreață a rescunoscut că, înainte ca Oană Zăvoranu să o denigreze în mediul online, aceasta avea o părere buna despre ea, însă faptul că a atacat-o public nu doar pe ea, cât și pe fiica ei, a făcut-o să ia masuri juridice.

„Cu Oana Zăvoranu mă cunoșteam, cu mulți ani în urmă, atunci când ea era într-o relație cu Pepe și chiar mi s-a părut o fată extraordinară. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea în ultimul timp, pot doar să spun că eu, cel puțin, aici vorbesc despre mine, sunt genul de om care sunt extrem de bun și de civilizat, dar am o limită”

„Oana Zăvoranu a trecut peste acea limită, tocmai de aceea, am recurs la toate cele menționate de tine, pentru că mi s-a părut că nu are limită. Și cred că despăgubirile care au fost acceptate, pentru că noi am vrut despăgubiri mai mari decât suma menționată, nu sunt suficiente pentru jignirile publice aduse de ea la adresa mea și la adresa copilului meu”

Diplomată, Anda Adam a afirmat că a ignorat tot ce a spus Oana Zavoranu la adresa ei, în clipurile pe care le publică pe internet, însă momentul în care a menționat-o și pe fiica ei a fost picătura care a umplut paharul: „Acolo a fost punctul sensibil pe care Oana a călcat și a călcat greșit. Atâta timp cât a făcut glume proaste pe seama mea, m-a jignit, bineînțeles, cu acea mențiune, ca să fie acoperită legal, că «Acest episod/Această postare este un pamflet și vă rugăm să o tratați ca atare», a fost OK până când am ajuns în punctul în care Oana Zăvoranu mi-a luat copilul în batjocură.

Acest lucru eu nu pot să îl accept. Este mult peste puterea mea de a înțelege ce e în capul unui om când jignește un copil de 4 ani. De aceea, am decis să fac acest proces și să pun stop acestei batjocori care mi-a fost adusă și mie și fetiței mele, un copil inocent și nevinovat”



Sursă foto: Instagram

