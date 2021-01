Anda Adam, lipsită de inhibiții: A renunțat la lenjerie și s-a acoperit doar cu o haină de blană

Ajunsă la 40 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în primăvara anului trecut, Anda Adam este una dintre cele mai mediatizate artiste din România.

Concurentă în 2020 la „Ferma. Orășeni vs. Săteni”, celebra cântăreață are o comunitate foarte mare de fani, fiind urmărită pe Instagram de peste 1,1 milioane de persoane. Și, ca să îi țină aproape pe aceștia, Anda Adam are și unele postări mai îndrăznețe în mediul online.

Spre exemplu, zilele trecute ea a postat pe Instagram o fotografie în care apare acoperită doar cu o haină de blană pe sub care nu poartă nimic! Iar internauții au fost încântați de ceea ce au văzut, imaginea reușind să adune în doar câteva ore aproape 20.000 de like-uri.

foto: Instagram Anda Adam

