Anda Adam, vacanță de lux alături de iubit și fiică. Fotografii în costum de baie

Anda Adam s-a fotografiat în costum de baie, din vacanța de lux în care a mers alături de iubit și fiică. Iată imaginile publicate pe rețelele de socializare!

Anda Adam este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Aceasta are o carieră impresionantă, dar și o viață de familie extrem de frumoasă. Ea are o fiică din căsnicia cu Sorin Nicolescu, pe care o iubește necondiționat și alături de care se fotografiază de fiecare dată când are ocazia. Recent, ea împreună cu iubitul său și cu Evelin au plecat într-o vacanță de lux în Geneva, Elveția.

În fotografiile pe care le-a postat pe Instagram se poate observa faptul că Anda Adam se simte foarte bine în pielea ei și nu îi este teamă să se afișeze fără PhotoShop. Aceasta, purtând un costum de baie format dintr-o singură piesă, a strâns un val de reacții pozitive din partea fanilor.





„Costumul de baie e uimitor!/Wow! Ce bine arăți!/ Ești cea mai frumoasă”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de la fani.