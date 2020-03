Andra a donat 20.000 de Euro spitalului "Matei Balș": "Mă rog să devenim mai puternici după această încercare cruntă"

Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. ”Matei Balș” din București se confruntă cu tot mai mulți pacienți diagnosticați cu Coronavirus și are nevoie de o mulțime de produse santitare, medicamente și resurse pentru tratamente.

Mai mult, în ultimele zile, medicii s-au plâns că lipsesc multe din cele necesare. În acest context, Andra a decis să sprijine așa cum îi permite statutul de artist eforturile cadrelor medicale. Mai precis, a donat o suma impresionantă: 20.000 de Euro, care vor ajunge în fondurile spitalului.

Pentru protv.ro, Andra a declarat că își dorește cu tot sufletul să se implice:



“Nu am stare, simt nevoia să ajut. Știrile despre ce se întâmplă în lume și deja și în România m-au întristat și m-au îngrijorat mult în ultimele săptămâni. Am un impuls de a merge la un spital să întreb ce pot să fac, dar evident nu am voie, nu sunt medic și nu am cum să sprijin medicii decât de la distanță. Așa că m-am gândit să fac o donație, sper ca asta să se traducă în paturi, halate, dezinfectant, orice este nevoie în acestă perioadă. Indemn pe toată lumea să facă orice poate ca să ajute societatea să depășească mai ușor această criză care ne schimbă tuturor viețile. Mă rog să devenim mai puternici după această încercare cruntă.”

