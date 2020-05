Andra a fost desemnată „Cel mai iubit star românesc” din 2020

Andra este câștigătoarea categoriei „Cel mai iubit star românesc”, în cadrul galei NICKELODEON’S KIDS’ CHOICE AWARDS 2020: CELEBRATE TOGETHER, un spectacol virtual care a avut loc pe 2 mai.

Pentru prima dată, artiști din România au fost nominalizați la faimoasa gală dedicată vedetelor favorite ale celor mici, în cadrul unei secțiuni introduse anul acesta. Pentru obținerea popularului trofeu portocaliu, Andra a concurat alături de artiști precum Gașca Zurli, Alina Eremia și Irina Rimes.

Fanii din România pot urmări evenimentul pe Nickelodeon, pe 6 iunie, de la ora 13.00 și în reluare, pe 7 iunie de la ora 18.00.

„Sunt foarte fericită să aflu că cei mai mici m-au votat în număr atât de mare la Nickelodeon Kids’ Choice Awards! Datorită lor am devenit prima artistă din România care deține acest premiu și le mulțumesc din suflet! Valoarea premiului este imensă pentru mine, mai ales pentru că este acordat de public, ba chiar de cel mai dur public, format din copii, cei care apreciază cel mai mult autenticitatea și debordează de sinceritate”, a declarat Andra.

Artista Victoria Justice a fost gazda show-ului virtual, iar printre personalitățile votate de copiii din întreaga lume s-au numărat: Ariana Grande (Artista favorită), Shawn Mendes (Artistul favorit), Ellen DeGeneres (Gazda TV favorită), Millie Bobbie Brown (Starul TV feminin favorit), Tom Holland (Supereroul favorit), Beyonce (Vocea feminină favorită dintr-un film animat), Dwayne Johnson (Actorul favorit), David Dobrik (Starul Youtube favorit), Taylor Swift (Starul muzical favorit la nivel global) și mulți alții. La categoria distincții speciale, campionul NBA LeBron James a primit premiul Generation Award 2020, drept recunoștință pentru implicarea sa în educația tinerilor. Școala I PROMISE, creată de Fundația LeBron James Family, oferă elevilor din medii vulnerabile sprijinul și resursele de care au nevoie pentru a avea succes atât la școală, cât și în viața de zi cu zi.

Spectatorii s-au putut bucura și de câteva apariții speciale la eveniment. Actorii din Avengers: Endgame - Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo și Jeremy Renner au urcat pe scena virtuală. Starul Youtube Jojo Siwa a împărtășit publicului câteva surprize cu slime, iar Asher Angel a oferit o interpretare live a hit-ului său „All Day”.

În cadrul aceleași gale, Nickelodeon a donat 1 milion de dolari către inițativa No Kid Hungry, o campanie care luptă împotriva foametei în rândul copiilor din SUA. Scopul campaniei este de a asigura copiilor proveniți din medii vulerabile trei mese pe zi în această perioadă, precum și pe tot parcursul anului.

Despre Nickelodeon Kids’ Choice Awards

Kids Choice Awards este cea mai mare gală dedicată copiilor din întreaga lume. Show-ul reunește artiștii preferați din muzică, cinematografie și mediul online, pe care cei mici au ocazia de a-i vota în cadrul unei competiții globale. Evenimentul organizat de Nickelodeon din 1987 este un spectacol live care se ține an de an la Los Angeles. Anul acesta, odată cu măsurile de distanțare socială impuse de situația actuală, gala a avut loc în mediul virtual.

Lista câștigătorilor galei Kids Choice Awards: Celebrate Together:

TELEVIZIUNE:

• FAVORITE KIDS TV SHOW: Henry Danger

• FAVORITE FAMILY TV SHOW: Stranger Things

• FAVORITE REALITY SHOW: America’s Got Talent

• FAVORITE TV HOST: Ellen DeGeneres (Ellen’s Game of Games)

• FAVORITE ANIMATED SERIES: SpongeBob SquarePants

• FAVORITE FEMALE TV STAR: Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

• FAVORITE MALE TV STAR: Jace Norman (Henry Hart / Kid Danger,Henry Danger)

FILM:

• FAVORITE MOVIE: Avengers: Endgame

• FAVORITE MOVIE ACTRESS: Dove Cameron (Mal, Descendants 3)

• FAVORITE MOVIE ACTOR: Dwayne Johnson (Hobbs, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw; Dr. Smolder Bravestone, Jumanji: The Next Level)

• FAVORITE SUPERHERO: Tom Holland (Spider-Man, Spider-Man: Far From Home; Spider-Man, Avengers: Endgame)

• FAVORITE ANIMATED MOVIE: Frozen 2

• FAVORITE FEMALE VOICE FROM AN ANIMATED MOVIE: Beyoncé (Nala, The Lion King)

• FAVORITE MALE VOICE FROM AN ANIMATED MOVIE: Josh Gad (Olaf, Frozen 2)

MUZICĂ:

• FAVORITE FEMALE ARTIST: Ariana Grande

• FAVORITE MALE ARTIST: Shawn Mendes

• FAVORITE MUSIC GROUP: BTS

• FAVORITE SONG: “bad guy”- Billie Eilish

• FAVORITE MUSIC COLLABORATION: “Señorita”- Shawn Mendes & Camila Cabello

• FAVORITE BREAKOUT NEW ARTIST: Lil Nas X

• FAVORITE GLOBAL MUSIC STAR: Taylor Swift (North America)

ALTE CATEGORII:

• FAVORITE MALE SOCIAL STAR: David Dobrik

• FAVORITE FEMALE SOCIAL STAR: Annie LeBlanc

• FAVORITE GAMER: SSSniperWolf

• FAVORITE VIDEO GAME: Minecraft

• FAVORITE SOCIAL MUSIC STAR: JoJo Siwa

• FAVORITE FEMALE SPORTS STAR: Alex Morgan

• FAVORITE MALE SPORTS STAR: LeBron James

