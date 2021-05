Andra, despre părinți, căsnicie și carieră: ”Îmi place să fiu simplă”

Andra este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. A urcat pe treptele succesului, fiind sprijinită de oamenii dragi, despre care vorbește cu multă blândețe, dar și cu emoție în glas, în podcastul lui Mihai Morar - ”Fain și Simplu”.

”Îmi place să fiu simplă, să se regăsească oamenii în stilul meu”, spune artista care nu odată le-a arătat oamenilor că este un om deschis și sincer, prin tot ceea ce face. În interviul acordat lui Mihai Morar, Andra vorbește despre familia ei, despre părinții și frații, pe care s-a putut baza în situații de răscruce.

Artista a povestit despre un moment foarte dureros, când mama ei a primit un diagnostic grav și a trebuie să se opereze de urgență.

”Au venit toți (la spital). Am simțit că pot să împart durerea asta cu frații mei. De asta e bine să fie mulți. Că la bucurie se adună toată lumea, da când este un moment așa de greu, să fii singur la părinți și să nu poți să împarți durerea aia...Foarte mulți ani mi-a fost greu să vorbesc despre acest eveniment fără să nu plâng. Am fost uniți, am fost lângă ea și eu cred că un om, dacă are sprijin și iubire din partea familie, poate să o ducă mai bine, la mama așa s-a întâmplat”

Andra a mărturisit că nu poate să cânte nicio piesă fără ca să nu plângă, dacă o vede pe mama sa:

”Mama este icoana mea, bunătatea de pe pământ”.

”La orice sărbătoare, eu mă duc de dragul mamei, că știu că e bucuria ei cea mai mare să ne adunăm cu toții. Mama este icoana familiei, omul care ne-a ținut așa, care ne-a învățat să ne iubim, să ne respectăm”.

Andra spune că este o fire vulcanică, iar cel de la care a învățat să fie mai ponderată este Cătălin.

”El e calm, el ne calmează pe noi, el aduce pacea în casă...”



”De multe ori primesc întrebarea care este definiția unei căsnicii. Nu știu, eu pot să spun ce a funcționat la noi: iubirea, respectul, comunicarea. Noi ne-am susținut și dacă el a vrut să facă ceva, eu am fost mereu alături de el. Ce-mi place este că vine și vorbește cu mine, mă simte aliatul lui. Are încredere în instinctul ăsta al meu și-mi cere părerea, pentru că și eu îi cer părerea. Simt că fac o echipă extraordinară cu el. Asta îmi place...”

Artista a mai vorbit despre carieră ei și relația cu publicul:

”Eu nu vreau să fiu complicată. Eu vreau să mă înțeleagă toată lumea. Simplu. Când lumea rezonează cu muzica mea și cu vocea mea, am câștigat. Și simplă pentru că...nu știu, nu mi-am dorit niciodată zorzoane. Mie îmi place să fiu simplă, să se regăsească oamenii în stilul meu”.

Sursă foto: Instagram/ andra

Vezi și: Andra şi 3 Sud Est au cucerit topurile muzicale