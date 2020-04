Andra, fotografie emoționantă alături de mamă! Cât de bine seamănă cu cea care i-a dat viață

Andra a povestit mereu că pentru ea familia este totul și că își ține oamenii dragi cât mai aproape.

În această perioadă de izolare însă, vedeta nu își poate vedea părinții, dar vorbește zilnic cu ei la telefon, iar de ziua mamei, de pe 5 aprilie, i-a scris un mesaj emoționant pe Insagram:



"Azi e ziua mamei mele. Câtă grijă a avut de mine si de fratii mei, numai noi știm. Acum e rândul nostru sa o protejăm! Te iubesc, mama! La mulți ani!! Si mi-e dor de tine!!! “

Andra a însoțit cuvintele frumoase cu o poză din 2013, făcută alături de cea care i-a dat viață!



Andra și Cătălin au ales să respecte regulile de izolare, iar singurul care mai iese în afara casei este Cătălin, care continua să filmeze live, în condiții speciale.





“David face teme online, Eva se joacă, de fapt, ne jucăm toți, Andra cântă foarte mult, noi dansăm apoi cântă toți, avem o boxă din asta cu microfoane și o folosim la maximum.” Pentru perfecte.ro, Cătălin Măruță a povestit cum decurge o zi în izolare în familia sa:“David face teme online, Eva se joacă, de fapt, ne jucăm toți, Andra cântă foarte mult, noi dansăm apoi cântă toți, avem o boxă din asta cu microfoane și o folosim la maximum.”

În ceea ce o privește pe Andra, aceasta reacționează la fel de bine: “Andra nu e speriată, înțelege foarte clar situația și gestionăm cât putem de bine totul în așa fel încât să trecem cât mai ușor peste asta și totul să fie bine!”

În plus, în cel mai recent vlog realizat de Andra și Cătălin, pe canalul Evei, Andra are și un sfat pentru părinții care stau acum în izolare: “ca să nu fie haos, vă îndemn să faceți un regulamet al casei, pentru că la noi, după ce am făcut asta, totul a devenit mai organizat și mai ușor.”

FOTO: INSTAGRAM ANDRA