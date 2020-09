Andra, răspuns sincer după ce presa a scris că ar fi însărcinată: „E greu, cumva, să stau mereu să explic”

În ultima săptămână din luna august, presa din țara noastră a notat că Andra ar fi din nou însărcinată, iar la baza acestor informații stătea o fotografie realizată în ziua în care artista a împlinit 34 de ani.

În imaginea care a fost postată pe rețelel de socializare, Pepe ținea mâna peste rochia purtată de Andra, chiar în dreptul taliei, iar atât internauții, cât și jurnaliștii au speculat că artista ar fi însărcinată.

Imediat după ce fotografia a apărut în mediul online, iar știrile că ar fi din nou însărcinată au devenit virale, Andra a dezvăluit că nu este vorba de nicio sarcină și că doar a luat câteva kilograme în plus.

Întrebată recent de jurnaliștii de la Libertatea care este adevărul, Andra le-a oferit acestora același răspuns pe care îl spusese și pe rețelele de socizalizare: nu este însărcinată!

„Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată. În pandemie, toată lumea a pus câteva kilograme, iar eu sunt unul dintre acei oameni. La mine, surplusul se depune în diferite zone ale corpului, nu neapărat în cele mai fericite locuri. Recunosc, îmi plac dulciurile. Motiv pentru care, fiind o pofticioasă din naștere, nu mă pot abține și mai gust”, a spus Andra pentru sursa citată.

foto: Instagram Andra; PRO TV

