Andreea Antonescu, super sexy pe Instagram. Ipostaza incediară în care s-a fotografiat vedeta

Andreea Antonescu este una dintre cele mai sexy vedete din România și nu ratează nicio ocazie de a-și expune corpul în cele mai sexy ținute.

Deși este mămică, Andreea Antonescu are o siluetă de invidiat, iar corpul ei pare lipsit de imperfecțiuni. Recent, vedeta a postat o imagine incendiară pe Instagram, în care apare într-un sutien negru, cu dantelă, care îi scoate în evidență sânii voluptoși.

Fanii au reacționat imediat, iar poza a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii: “Superbă”, “Ești atât de frumoasă”, ”Bombă”, au fost doar câteva dintre reacții.

Andreea Antonescu, în vârstă de 38 de ani, a participat în acest an la Ferma. Orășeni versus Săteni și a reușit să ajungă destul de aproape de finală. Pe lângă calitățile fizice, Andreea Antonescu are un caracter lăudabil, care i-a adus foarte mulți prieteni în show.

Sursă foto: Andreea Antonescu

