Andreea Antonescu: " Vă anunț că tocmai am aflat că mi s-au anulat toate concertele! Ce să fac? "

Pandemia cauzată de noul coronavirus generează din nou restricții și artiștii, la fel ca cei din domeniul Horeca au din nou probleme.

Citește și Petrică Moise a murit după ce a făcut COVID-19

Andreea Antonescu a vorbit cu toată dinceritatea despre acest aspect la o emisiune de televiziune:

„Vă anunț că tocmai am aflat că mi s-au anulat toate concertele! Ce să fac? Mă apuc de renovat curtea casei! Anul trecut am renovat apartamentul, acum o să renovez curtea. Am o echipă de muncitori foarte buni, cu care mă înțeleg super bine. Mă ascultă."





Rata de infectare cu Covid-19 a crescut deja în toată țara, iar conform regulilor, când incidența infectărilor într-o localitate ajunge la 6 la mie, intră în vigoare noi restricții privind carantina de noapte și de weekend. Astfel, persoanele nevaccinate vor putea circula în weekend doar de la ora 5.00 până la ora 20.00, cu anumite excepții, respectiv cu declarație pe proprie răspundere.

Persoanele vaccinate de cel puțin 10 zile pot circula fără restricții, dar trebuie să aibă la ele certificatul verde.

Vezi și VIDEO: