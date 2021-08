Andreea Bălan: ”Să vă prezint vânătăile: vânătaia numărul unu făcută de Petrișor!"

Andreea Bălan a postat pe Instastory un clip în care le arată fanilor săi picioarele pline de vânătăi!

Mai mult, a povestit:

”Să vă prezint vânătăile: vânătaia numărul unu făcută de Petrișor, vânătaia numărul doi făcută de, ghiciți, Petrișor! Vânătaia numărul trei făcută de mine! Am filmat cu Petrișor un dans foarte frumos la piesa amintiri și urmează să postez, în curând, pe canalul de YouTube. Am dansat pe un ponton, de aceea am aceste vânătai, așa că vă rog să mă iertați. Să ai vînătăi și să fii fashion nu se potrivește, dar în cazul meu facem să se potrivească!”





Recent, artista a susținut un show spectaculos într-un resort din staţiunea Venus, însă… a avut parte și de un mic incident, pe care l-a și postat tot pe contul său de Instagram. În timpul dansului, în timp ce au făcut câteva mișcări mai complicate, Petrișor a fost la un pas să o scape pe Andreea. Cântăreața a precizat însă pe Instagram că partenerul său nu are viață ușoară: