Andreea Bălan: "Se spune că sunt foarte muncitoare, dar în spatele activităților mele de furnicuță...

În plin scandal legat de divorțul de George Burcea, Andreea Bălan le împărtășește fanilor săi prin ce trece, pe rețelele de socializare.

Recent, artista a vorbit despre un lucru foarte important din viața ei: cariera, dar mai ales despre sacrificiile pe care le-a făcut și despre greutățile pe care le-a întâmpinat.

„Se spune ca sunt foarte muncitoare, dar in spatele activitatilor mele de furnicuta serioasa, exista foarte multa disciplina pe care mi-am insusit-o la 12 ani cand mergeam in turnee si trebuia sa am grija de lucrurile mele si sa ma ingrijesc singura.

Mai tarziu in viata, am realizat ca disciplina este podul dintre vise si realizari si am vazut ca fara disciplina nu poti adeveri niciun vis.

M-am auto-antrenat sa am grija ce mananc, sa dorm cat trebuie, sa nu am vicii si sa am ordine in jurul meu.

Acum disciplina face parte din viata mea zi de zi si nu as fi realizat foarte multe din tot ce am, daca nu eram disciplinata.

Azi, in lupta cu acest virus, de asemenea ne trebuie disciplina, de la spalatul pe maini la statul in casa” a scris Andreea Bălan, pe contul ei de Instagram.

La final, Andreea Bălan a făcut referire și la epidemia de coronavirus, spunând că disciplina ne va ajuta să trecem peste această situație de criză.





FOTO: ANDREEA BĂLAN INSTAGRAM