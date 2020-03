Andreea Bălan și George Burcea, fotografii emoționante pe Instagram

Deși s-au despărțit și trec prin momente dicicile, Andreea Bălan și Gerge Burcea par să facă toate eforturile pentru a se bucura în continuare de viață.

Amândoi au confirmat separarea întâi pe rețelele de socializare, iar acum, pe aceleași rețele arată că fac tot ce pot pentru o viața bună.

George Burcea a publicat pe Instagram o imagine în care își îmbrățișează fetița și, la rândul ei, Andreea a pus pe Instastory mai multe poze și video-uri în care se distrează alături de cele două fiice.

Momentan, cei doi părinți locuiesc separat, iar George Burcea a descris puțin, într-o postare anterioară de pe Facebook, cum arată acum viața lor de familie:





George Burcea: Dacã nu mai locuim sub acelasi acoperis, nu inseamnã cã mi-am abandonat copiii. Locuiesc la 7 km de ei si ii vizitez la 2-3-5 zile ( în functie de activitãtile profesionale), iar dupã ce trece gripa vom petrece si mai mult timp impreunã prin parcuri/ sãli de repetitii, platouri sau excursii.

: Andreea m-a prezentat vouã, publicului mai larg, ca fiind cel mai bun sot si mai ales tatã….. Vã confirm cã asa am fost. Am spãlat, cãlcat, am fãcut curãtenie, mâncare, cumpãrãturi, am spãlat copii, n-am dormit multe nopti pentru a sta cu ei( oricum era datoria mea de pãrinte), am ajutat-o pe Andreea si la treburile pe care le-a avut din punct de vedere profesional si în acelasi timp am filmat pentru altii ( filme in Uk, America, Germania, Italia, India, România ), reclame worldwide, proiecte de film personale în care am bãgat multi bani ( banii munciti de mine, nu de altii), repetitii/spectacole la teatru, dezvolt ceva business cu un prieten ( unde am investit foarte multi bani- tot ai mei), am fãcut productie de la zero ( cu colegii din casa de productie/ ong) si reclame pentru diferite branduri, scriu la roman, piesã de teatru si film, incerc sã atrag bugete si sa fac multe alte activitati….dar cum sã stiti voi toate aceste lucruri dacã stati toatã ziua pe canale tv care nu fac altceva decât sã vã îndobitoceascã si care sunt pline de prostie, cititi toate ziarele ( online si print) care au la bazã oameni de categoria – – – 0 si bârfiti cu prietenii vostri apropiati sau imaginari…pentru cã “viata voastrã e minunatã”, iar Burcea e un mare dobitoc care-si cumpãrã substante din banii mamelor voastre….

George Burcea: Este cert faptul cã fetitele mele suferã pentru cã nu sunt acolo in fiecare zi, dar în acelasi timp consider cã ei, copiii, suferã mai mult dacã se dezvoltã într-o familie cu violenta fizicã sau psihicã, cu tipete si frustrãri din partea pãrintilor.

Revenind la familie si la treburi: am fãcut toate aceste lucruri in casa pentru cã bunica m-a învãtat sã fac de toate ( te iubesc, bunico), pentru cã am bun simt si mai ales pentru ca mereu am considerat ca femeia NU trebuie sa fie sclavã în casã ( asa cum au fost bunicile si chiar mamele noastre), iar bãrbatul sã fie servit ca un rege….

Am considerat cã implicarea bãrbatului este imperios necesarã ( cu o limita de bun simt), pentru bunul mers al familiei si mai ales pentru psihicul copiilor. Totodatã am încercat sã împart treburile în casã în asa fel încat sotia sã-si poata face treaba mereu, pentru cã un artist care este pe piatã de 20 de ani produce mult si niciodata nu poti compara cu cat poate produce un actor abia iesit din facultate…În acelasi timp, datoritã acestor întelegeri eu am putut sa fiu alaturi de familie, alãturi de teatru, film, iar când am prins oportunitatea, am investit proprii bani în proiecte în care am crezut. Si am fost singurul care a crezut in toate proiectele. Mereu.”