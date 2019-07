Andreea Bănică, fară machiaj și în costum de baie: “Nici nu te-am recunoscut!” Ce a răspuns vedeta

În urma cu 20 de ani, Andreea Bănică făcea furori cu formele sale în clipurile sexy ale trupei Exotic. Acum, mămică a doi copii, cântăreața arată la fel de bine și se mândrește cu formele sale pe rețelele de socializare.

La 41 de ani, Andreea Bănică rămâne în topul celor mai atrăgătoare vedete din Romania. Artista și-a etalat formele apetisante în mai multe imagini pe Instagram, iar fanii i-au transmis o mulțime de complimente. “Ești neschimbată!”, i-a spus o admiratoare, impresionată de forma fizică a vedetei. “Ești adorabila fară machiaj”, i-a mai spus încă o fană.

Au fost însă și fani mai cârcotași, care i-au spus că ar fi arătat chiar și mai bine dacă nu și-ar fi mărit buzele.



Unele admiratoare de abia și-au putut da seama cine e într-una dintre imaginile postate. “Să nu te recunosc! Lipsa machiajului își spune cuvântul!” - i-a scris cineva, însă replica Andreei a fost pe măsură. “Așa e, sunt minunata!”.



Andreea a mărturisit într-un interviu pentru OK Magazine că, de când este mămică de doi copii, nu mai are timp să facă sport. Cum se menține totuși în formă Andreea Bănică? “Cu mai puţină mâncare. Alimentaţie disciplinată, zahăr cât mai puţin sau deloc, la ceai pun miere sau fructoză. În rest, uite, la prânz, dacă mi-am făcut o porţie de ficăţei, îi mănânc goi, fără nimic altceva. Nu pun carbohidraţi lângă carne. Dacă mănânc cartofi, mănânc doar cartofi. Şi încerc să mă menţin aşa, pe linia asta de plutire, pentru că, până la urmă, organismul are nevoie de varietate. Şi atunci nu refuz anumite alimente, doar că le consum în cantităţi mici şi nu le asociez cu altele", spune Andreea Bănică.

