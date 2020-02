Andreea Bănică, fotografiată în saună! Cum arată artista

Este una dintre cele mai iubite artiste din România, având o carieră de aproximativ 20 de ani, însă în ultimul timp a lăsat muzica pe planul doi și nu a mai lansat foarte multe piese.

Chiar dacă melodiile ei nu se mai aud la radio, Andreea Bănică este în continuare în centrul atenției, iar postările ei de pe rețelele de socializare strâng mii de like-uri de la internauți.

Zilele trecute, celebra cântăreață a postat pe Instagram o fotografie de la saună, în care apare în costum de baie și cu prosopul pe cap, imagine care i-a inspirat pe fani, aceștia numind-o „Zeița saunei” pe Andreea Bănică.

Cu doar câteva zile în urmă, artista mai postase o fotografie de la sală, în descrierea căreia vorbea despre echilibrul în viață: „Echilibru. Am început să muncesc de la 16 ani și am sacrificat mulți ani din viața mea, momente importante și nopți ca să ajung acolo unde mi-am dorit. Nu regret nimic, pentru că fără aceste eforturi permanente nu aș fi reușit să fiu acum aici, să am un nume, o reputație și o carieră de care sunt mândră. Au fost ani în care eram pe pilot automat, m-am neglijat, munceam non-stop, mă gândeam doar la ce urmează să fac, cum pot să fac mai multe piese, mai multe show-uri, mai bine. De ceva timp însă am învățat că trebuie să am mai întâi grijă de mine, să mă descopăr, să îmi dau timp de respiro, să pot să mă odihnesc, să pun mai mult preț pe sănătatea mea. Unii zic că sunt scumpă la vedere, eu zic că mi-am pus ordine în priorități. Încerc să fiu în permanență legătură cu publicul meu pe scenă, pe rețelele de socializare, dar cel mai mult timp vreau să mi-l petrec cu familia mea și, din când în când, doar cu mine. Știu că sunt multe femei care își doresc să aibă și o carieră de succes, dar și o familie împlinită. Se poate, dar nu uitați că trebuie să aveți grijă și de voi și de sufletul vostru ca să puteți avea grijă de cei dragi vouă”.

