Andreea Bănică, fotografie de arhivă alături de soțul ei: “Când văd poza asta nu pot să nu râd”

Se iubesc de mai bine de 25 de ani, s-au căsătorit în 2008, iar familia lor pare una dintre cele mai sudate din showbizul autohton.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea și-au surprins fanii zilele trecute, când artista a postat pe Instagram o fotografie din tinerețe, de pe vremea când cântăreața abia își începea cariera muzicală. Imaginea a strâns peste 28.000 de like-uri și aproximativ 500 de comentarii, Andreea Bănică adăugând și un comentariu în care îi urează “La mulți ani” soțului ei.

“Când văd poza asta nu pot să nu râd și să devin melancolică. Același iubit căruia îi cânt de la 16 ani „La mulți ani“ în fiecare 28 decembrie. Îl iubesc și îi mulțumesc că trăiesc lângă el în fiecare zi povestea de dragoste la care visează orice fată. Uite că și după atâția ani suntem tot împreună, mai fericiți și mai uniți ca niciodată. Am avut încredere în el de atunci și am în fiecare zi, pentru că știu că el e sprijinul meu, omul căruia pot să-i spun orice, care mă face să fiu cu capul în nori, dar mă aduce și cu picioarele pe pământ și cu care am construit o familie minunată. La mulți ani celui mai bun iubit, soț și tată din lume”, a scris Andreea Bănică pe Instagram.

foto: Instagram Andreea Bănică

