"Am și eu celulită”! Andreea Bănică își etalează corpul perfect în costum de baie, pe plajele Greciei

Andreea Bănică își petrece vacanța de vară în paradisul grecesc din Naxos și își încântă fanii cu imagini în costum de baie. Vedeta și-a impresionat fanele cu formele sale sexy, iar aceasta le-a dezvăluit secretele unui corp fără celulită.

“Ce mult ai slăbit! Ești o femeie frumoasă din toate punctele de vedere”, i-au transmis admiratoarele, impresionate de pozele în bikini ale cântăreței. Andreea Bănică le-a povestit fanelor cum reușește să rezolve problema celulitei.

Sursa foto: INSTAGRAM

“În urma pozelor din vacanță, m-ați întrebat cum de nu am celulită. Sunt sinceră cu voi, am și eu celulită, cred că multe femei se confruntă cu „problema“ asta la un moment dat, e ceva normal. Secretul meu e că iau măsuri imediat ce apare. La primele semne, am început să merg mai mult pe jos, să fac masaj cu bambus, să folosesc produse speciale cu ingrediente termoactive, am grijă la alimentație (de evitat prăjelile!).

Se poate scăpa de celulită, însă numai dacă faci efort, nu trece ca prin minune, dar aș vrea eu să fie așa. Nu uitați că nimeni nu e perfect, toate avem imperfecțiuni, depinde de noi dacă ne acceptam așa cum suntem sau vrem mai mult. Fiecare femeie decide pentru ea, normal. Important e să fim sănătoase, să ne iubim corpul și să avem grijă de noi!”, a spus Andreea Bănică pe Instagram.